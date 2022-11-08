Власти ЯНАО упростили процедуру строительства собственного жилья

09 ноября 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Многодетным семьям снизили процент неустойки до 2% Фото: Анна Майорова © URA.RU Многодетным семьям ЯНАО, проживающим в аварийных домах, упростят процедуру строительства собственного жилья. Об этом заявила Наталья Колобова, начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан департамента строительства и жилищной политики ЯНАО. «Новые размеры не будут являться кабальными, особенно это важно для многодетных семей, но в то же время предусматривают ответственность граждан за невыполнение обязательств по соглашению. Размер неустойки уменьшится в 5-10 раз», — сообщила Колобова. Отмечается, что для многодетных семей неустойка будет составлять 2% от предоставленной социальной выплаты. Семьи, ранее воспользовавшиеся программой, смогут подать заявление на перерасчет. Ранее URA.RU рассказывало, что жители аварийных домов ЯНАО смогут инвестировать в строительство новой квартиры. Мера поддержки позволит жителям не дожидаться расселения своих домов, а самостоятельно найти вариант для приобретения нового жилья на первичном рынке у частных застройщиков.

Многодетным семьям ЯНАО, проживающим в аварийных домах, упростят процедуру строительства собственного жилья. Об этом заявила Наталья Колобова, начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан департамента строительства и жилищной политики ЯНАО. «Новые размеры не будут являться кабальными, особенно это важно для многодетных семей, но в то же время предусматривают ответственность граждан за невыполнение обязательств по соглашению. Размер неустойки уменьшится в 5-10 раз», — сообщила Колобова. Отмечается, что для многодетных семей неустойка будет составлять 2% от предоставленной социальной выплаты. Семьи, ранее воспользовавшиеся программой, смогут подать заявление на перерасчет. Ранее URA.RU рассказывало, что жители аварийных домов ЯНАО смогут инвестировать в строительство новой квартиры. Мера поддержки позволит жителям не дожидаться расселения своих домов, а самостоятельно найти вариант для приобретения нового жилья на первичном рынке у частных застройщиков.