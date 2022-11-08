08 ноября 2022

Власти ЯНАО упростили процедуру строительства собственного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетным семьям снизили процент неустойки до 2% Фото:

Многодетным семьям ЯНАО, проживающим в аварийных домах, упростят процедуру строительства собственного жилья. Об этом заявила Наталья Колобова, начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

«Новые размеры не будут являться кабальными, особенно это важно для многодетных семей, но в то же время предусматривают ответственность граждан за невыполнение обязательств по соглашению. Размер неустойки уменьшится в 5-10 раз», — сообщила Колобова.

Отмечается, что для многодетных семей неустойка будет составлять 2% от предоставленной социальной выплаты. Семьи, ранее воспользовавшиеся программой, смогут подать заявление на перерасчет.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители аварийных домов ЯНАО смогут инвестировать в строительство новой квартиры. Мера поддержки позволит жителям не дожидаться расселения своих домов, а самостоятельно найти вариант для приобретения нового жилья на первичном рынке у частных застройщиков.

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Многодетным семьям ЯНАО, проживающим в аварийных домах, упростят процедуру строительства собственного жилья. Об этом заявила Наталья Колобова, начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан департамента строительства и жилищной политики ЯНАО. «Новые размеры не будут являться кабальными, особенно это важно для многодетных семей, но в то же время предусматривают ответственность граждан за невыполнение обязательств по соглашению. Размер неустойки уменьшится в 5-10 раз», — сообщила Колобова. Отмечается, что для многодетных семей неустойка будет составлять 2% от предоставленной социальной выплаты. Семьи, ранее воспользовавшиеся программой, смогут подать заявление на перерасчет. Ранее URA.RU рассказывало, что жители аварийных домов ЯНАО смогут инвестировать в строительство новой квартиры. Мера поддержки позволит жителям не дожидаться расселения своих домов, а самостоятельно найти вариант для приобретения нового жилья на первичном рынке у частных застройщиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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