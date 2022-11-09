Начальник УМВД заявил, что курганских полицейских нет в зоне СВО

По словам начальника УМВД, полицейские выполняют задачи в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Полицейские из Курганской области не принимают участие в спецоперации на Украине. Все сотрудники работают в своем регионе. Об этом сообщил начальник курганского УМВД Дмитрий Свинов.

«Курганские полицейские, как и все УМВД управляется министром и президентом РФ. Пока таких приказов нет. Наши сотрудники полиции занимаются выполнением тех задач, которые на них возложены», — сказал Свинов в интервью ГТРК «Курган».

Ранее URA.RU писало, что курганские заводы закупили на 5,5 млн рублей оборудование для полицейских. Отряду спецназначения «Гром» приобрели тепловизоры, инфракрасные прицелы, снаряжение и другие спецсредства. По словам депутата облдумы Валерия Порубова, силовики готовятся к отправке на спецоперацию. Также сообщалось что, курганские сотрудники полиции собрали 1,5 млн рублей для мобилизованных земляков.

Специальная военная операция на Украине была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля. По словам главы государства, главной задачей спецоперации является защита жителей Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.