10 ноября 2022

Тюменский школьник травмировал одноклассников из игрушечного пистолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Охрана в школах. Тюмень , охрана, ученики, школа, школьники
Ученик 8 класса травмировал одноклассников Фото:

Ученик тюменского лицея №81 травмировал одноклассников, стреляя в них из игрушечного пистолета. Об этом стало известно журналистам. Пострадали двое учеников.

Об инциденте журналистам сообщила одна из мам учеников этой школы. По словам женщины, ее ребенок пришел домой и рассказал, что его одноклассник принес пистолет, похожий на настоящий. «Он стрелял в здании в других детей, своих же одноклассников. Многие испугались, двое пострадали», — передает слова тюменки издание «72.ру».

Директор лицея № 81 взяла на контроль это дело. По ее словам, оснований для исключения ребенка нет. К делу привлечена социальная и воспитательная службы, обстоятельства инцидента выясняются, передает «72.ру».

Агентство направило запрос в пресс-службу областного УМВД. Ответ на него ожидается.

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Ученик тюменского лицея №81 травмировал одноклассников, стреляя в них из игрушечного пистолета. Об этом стало известно журналистам. Пострадали двое учеников. Об инциденте журналистам сообщила одна из мам учеников этой школы. По словам женщины, ее ребенок пришел домой и рассказал, что его одноклассник принес пистолет, похожий на настоящий. «Он стрелял в здании в других детей, своих же одноклассников. Многие испугались, двое пострадали», — передает слова тюменки издание «72.ру». Директор лицея № 81 взяла на контроль это дело. По ее словам, оснований для исключения ребенка нет. К делу привлечена социальная и воспитательная службы, обстоятельства инцидента выясняются, передает «72.ру». Агентство направило запрос в пресс-службу областного УМВД. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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