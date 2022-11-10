Тюменский школьник травмировал одноклассников из игрушечного пистолета

11 ноября 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

Ученик 8 класса травмировал одноклассников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ученик тюменского лицея №81 травмировал одноклассников, стреляя в них из игрушечного пистолета. Об этом стало известно журналистам. Пострадали двое учеников. Об инциденте журналистам сообщила одна из мам учеников этой школы. По словам женщины, ее ребенок пришел домой и рассказал, что его одноклассник принес пистолет, похожий на настоящий. «Он стрелял в здании в других детей, своих же одноклассников. Многие испугались, двое пострадали», — передает слова тюменки издание «72.ру». Директор лицея № 81 взяла на контроль это дело. По ее словам, оснований для исключения ребенка нет. К делу привлечена социальная и воспитательная службы, обстоятельства инцидента выясняются, передает «72.ру». Агентство направило запрос в пресс-службу областного УМВД. Ответ на него ожидается.

Ученик тюменского лицея №81 травмировал одноклассников, стреляя в них из игрушечного пистолета. Об этом стало известно журналистам. Пострадали двое учеников. Об инциденте журналистам сообщила одна из мам учеников этой школы. По словам женщины, ее ребенок пришел домой и рассказал, что его одноклассник принес пистолет, похожий на настоящий. «Он стрелял в здании в других детей, своих же одноклассников. Многие испугались, двое пострадали», — передает слова тюменки издание «72.ру». Директор лицея № 81 взяла на контроль это дело. По ее словам, оснований для исключения ребенка нет. К делу привлечена социальная и воспитательная службы, обстоятельства инцидента выясняются, передает «72.ру». Агентство направило запрос в пресс-службу областного УМВД. Ответ на него ожидается.