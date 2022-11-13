ЯНАО вошел в тройку регионов РФ, где легче выплатить ипотеку

ЯНАО занял третье место среди регионов Российской Федерации, где жителям проще всего рассчитаться по ипотеке. Рейтинг по ипотечной долговой нагрузке опубликовало РИА Новости.
«Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты: первое место — Чукотка (26,8%), второе место — Магаданская область (29,2%), третье место — ЯНАО (30,5%)», — сообщает агентство. Соседний ХМАО в рейтинге занял седьмое место.
Эксперты подсчитали, что жители ЯНАО тратят около трети месячной заработной платы на погашение ипотечного кредита. За основу расчетов взяты следующие условия: срок кредита составляет 22 года и 3 месяца, а сумма кредита не превышает 4 млн 200 тыс. рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что ЯНАО занимает первое место по доступности ипотеки. Взять кредит могут себе позволить 76% семей.
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