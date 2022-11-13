ЯНАО вошел в тройку регионов РФ, где легче выплатить ипотеку

ЯНАО попал в первую тройку регионов по ипотечной нагрузке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ЯНАО занял третье место среди регионов Российской Федерации, где жителям проще всего рассчитаться по ипотеке. Рейтинг по ипотечной долговой нагрузке опубликовало РИА Новости.

«Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты: первое место — Чукотка (26,8%), второе место — Магаданская область (29,2%), третье место — ЯНАО (30,5%)», — сообщает агентство. Соседний ХМАО в рейтинге занял седьмое место.

Эксперты подсчитали, что жители ЯНАО тратят около трети месячной заработной платы на погашение ипотечного кредита. За основу расчетов взяты следующие условия: срок кредита составляет 22 года и 3 месяца, а сумма кредита не превышает 4 млн 200 тыс. рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что ЯНАО занимает первое место по доступности ипотеки. Взять кредит могут себе позволить 76% семей.