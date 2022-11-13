13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

ЯНАО вошел в тройку регионов РФ, где легче выплатить ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
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ЯНАО попал в первую тройку регионов по ипотечной нагрузке Фото:

ЯНАО занял третье место среди регионов Российской Федерации, где жителям проще всего рассчитаться по ипотеке. Рейтинг по ипотечной долговой нагрузке опубликовало РИА Новости.

«Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты: первое место — Чукотка (26,8%), второе место — Магаданская область (29,2%), третье место — ЯНАО (30,5%)», — сообщает агентство. Соседний ХМАО в рейтинге занял седьмое место.

Эксперты подсчитали, что жители ЯНАО тратят около трети месячной заработной платы на погашение ипотечного кредита. За основу расчетов взяты следующие условия: срок кредита составляет 22 года и 3 месяца, а сумма кредита не превышает 4 млн 200 тыс. рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что ЯНАО занимает первое место по доступности ипотеки. Взять кредит могут себе позволить 76% семей.

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ЯНАО занял третье место среди регионов Российской Федерации, где жителям проще всего рассчитаться по ипотеке. Рейтинг по ипотечной долговой нагрузке опубликовало РИА Новости. «Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты: первое место — Чукотка (26,8%), второе место — Магаданская область (29,2%), третье место — ЯНАО (30,5%)», — сообщает агентство. Соседний ХМАО в рейтинге занял седьмое место. Эксперты подсчитали, что жители ЯНАО тратят около трети месячной заработной платы на погашение ипотечного кредита. За основу расчетов взяты следующие условия: срок кредита составляет 22 года и 3 месяца, а сумма кредита не превышает 4 млн 200 тыс. рублей. Ранее URA.RU рассказало, что ЯНАО занимает первое место по доступности ипотеки. Взять кредит могут себе позволить 76% семей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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