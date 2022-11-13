13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

В Тюменской области подожгли мэрию и детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, огонь, пожарные в каске
Возгорание оперативно потушили, но ущерб пожар нанес Фото:

Жителя Тюменской области будут судить за поджог администрации сельского поселения и детского сада, находящихся в одном здании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Ишимская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего жителя, обвиняемого в поджоге администрации сельского поселения. По версии следствия, в мае обвиняемый разбил окно и при помощи легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог здания, принадлежащего Плешковскому сельскому поселению и детскому саду муниципального образования», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

По данным из открытых источников, в селе Плешково мэрия и детсад находятся в одном здании. Спалить их обвиняемый решил в вечернее время, однако довести дело до конца ему не удалось: пожар обнаружили и потушили.

Ущерб от действий мужчины мог составить более шести миллионов рублей. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Жителя Тюменской области будут судить за поджог администрации сельского поселения и детского сада, находящихся в одном здании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Ишимская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего жителя, обвиняемого в поджоге администрации сельского поселения. По версии следствия, в мае обвиняемый разбил окно и при помощи легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог здания, принадлежащего Плешковскому сельскому поселению и детскому саду муниципального образования», — сообщили URA.RU в пресс-службе. По данным из открытых источников, в селе Плешково мэрия и детсад находятся в одном здании. Спалить их обвиняемый решил в вечернее время, однако довести дело до конца ему не удалось: пожар обнаружили и потушили. Ущерб от действий мужчины мог составить более шести миллионов рублей. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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