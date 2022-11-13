В Тюменской области подожгли мэрию и детский сад

14 ноября 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Возгорание оперативно потушили, но ущерб пожар нанес Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жителя Тюменской области будут судить за поджог администрации сельского поселения и детского сада, находящихся в одном здании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Ишимская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего жителя, обвиняемого в поджоге администрации сельского поселения. По версии следствия, в мае обвиняемый разбил окно и при помощи легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог здания, принадлежащего Плешковскому сельскому поселению и детскому саду муниципального образования», — сообщили URA.RU в пресс-службе. По данным из открытых источников, в селе Плешково мэрия и детсад находятся в одном здании. Спалить их обвиняемый решил в вечернее время, однако довести дело до конца ему не удалось: пожар обнаружили и потушили. Ущерб от действий мужчины мог составить более шести миллионов рублей. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Жителя Тюменской области будут судить за поджог администрации сельского поселения и детского сада, находящихся в одном здании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Ишимская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего жителя, обвиняемого в поджоге администрации сельского поселения. По версии следствия, в мае обвиняемый разбил окно и при помощи легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог здания, принадлежащего Плешковскому сельскому поселению и детскому саду муниципального образования», — сообщили URA.RU в пресс-службе. По данным из открытых источников, в селе Плешково мэрия и детсад находятся в одном здании. Спалить их обвиняемый решил в вечернее время, однако довести дело до конца ему не удалось: пожар обнаружили и потушили. Ущерб от действий мужчины мог составить более шести миллионов рублей. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.