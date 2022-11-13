13 ноября 2022

Тюменец с ножом нападал на женщин и получил 20 евро. Видео

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Добычей преступника стали 20 евро, за разбой ему грозит до 10 лет тюрьмы Фото:

Житель Тюмени пойдет под суд за разбойное нападение на пенсионерку и девушку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. Добычей мужчины стали 20 евро, а грозящий ему срок может достигнуть 10 лет лишения свободы.

«В дежурную часть в течение часа поступило два сообщения о разбойных нападениях на пожилую женщину и девушку. Через три часа подозреваемый, угрожавший жертвам ножом, был задержан», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как пояснил обвиняемый, в первом случае он зашел в подъезд за пожилой женщиной. Оказавшись с ней в лифте, он достал нож и потребовал деньги. Тюменка сказала, что с собой у нее наличных нет, но они есть в квартире. Доехав до этажа, пенсионерка отвлекла преступника и смогла запереться в жилье.

«Во втором случае мужчина зашел в подъезд дома по улице 50 лет ВЛКСМ за девушкой 2002 года рождения и сразу стал угрожать ножом. Гражданка отдала ему банкноту номиналом в 20 евро, которые тюменец позже обменял на рубли», — сообщили в УМВД.

Задержанный мужчина 1989 года рождения (ранее судимый) обвиняется по статье «Разбой», он отправлен под арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Житель Тюмени пойдет под суд за разбойное нападение на пенсионерку и девушку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. Добычей мужчины стали 20 евро, а грозящий ему срок может достигнуть 10 лет лишения свободы. «В дежурную часть в течение часа поступило два сообщения о разбойных нападениях на пожилую женщину и девушку. Через три часа подозреваемый, угрожавший жертвам ножом, был задержан», — рассказали в пресс-службе ведомства. Как пояснил обвиняемый, в первом случае он зашел в подъезд за пожилой женщиной. Оказавшись с ней в лифте, он достал нож и потребовал деньги. Тюменка сказала, что с собой у нее наличных нет, но они есть в квартире. Доехав до этажа, пенсионерка отвлекла преступника и смогла запереться в жилье. «Во втором случае мужчина зашел в подъезд дома по улице 50 лет ВЛКСМ за девушкой 2002 года рождения и сразу стал угрожать ножом. Гражданка отдала ему банкноту номиналом в 20 евро, которые тюменец позже обменял на рубли», — сообщили в УМВД. Задержанный мужчина 1989 года рождения (ранее судимый) обвиняется по статье «Разбой», он отправлен под арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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