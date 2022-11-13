Добычей преступника стали 20 евро, за разбой ему грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Тюмени пойдет под суд за разбойное нападение на пенсионерку и девушку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. Добычей мужчины стали 20 евро, а грозящий ему срок может достигнуть 10 лет лишения свободы.

«В дежурную часть в течение часа поступило два сообщения о разбойных нападениях на пожилую женщину и девушку. Через три часа подозреваемый, угрожавший жертвам ножом, был задержан», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как пояснил обвиняемый, в первом случае он зашел в подъезд за пожилой женщиной. Оказавшись с ней в лифте, он достал нож и потребовал деньги. Тюменка сказала, что с собой у нее наличных нет, но они есть в квартире. Доехав до этажа, пенсионерка отвлекла преступника и смогла запереться в жилье.

«Во втором случае мужчина зашел в подъезд дома по улице 50 лет ВЛКСМ за девушкой 2002 года рождения и сразу стал угрожать ножом. Гражданка отдала ему банкноту номиналом в 20 евро, которые тюменец позже обменял на рубли», — сообщили в УМВД.

Задержанный мужчина 1989 года рождения (ранее судимый) обвиняется по статье «Разбой», он отправлен под арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.