Активисты из ЯНАО помогли тяжелобольным жителям Мариуполя

Из ЯНАО в Донбасс приезжали 30 активистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» из ЯНАО две недели помогали тяжелобольным жителям Мариуполя в больнице. О поездке отряда рассказал руководитель Ямальского регионального отделения МГЕР Олег Шинкарев.

«С этажа на этаж переносили тяжелобольных, в основном, бабушек и дедушек. Большим спросом пользовался кабинет ЭКГ — особенно у пациентов седьмого и восьмого этажа, там находились „тяжелые“ пациенты. В день мы переносили около 15 больных, работая в команде по четыре человека. Двое несут — двое отдыхают», — приводит слова Шинкарева пресс-служба «Единой России».

Волонтеры также проводили праздники для детей, посещали госпиталь в Макеевке и встречались с семьями погибших военнослужащих народной милиции ДНР. «В моей голове произошла переоценка моральных ценностей, и я сделал для себя вывод — это моя не последняя поездка туда, людям требуется помощь волонтеров. Однозначно поеду еще раз — это только вопрос времени», — резюмировал Шинкарев.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО начался сбор средств на новогодние подарки военнослужащим, которые участвуют в спецоперации. Активист Игорь Заборовский отмечает, что до отправки фуры осталось мало времени, а в пунктах сбора очень мало новогодних наборов.

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Одной из целей специальной операции считается демилитаризация Украины.