15 ноября 2022

В ЯНАО сократился срок продажи домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, город салехард
Срок продажи частного дома занимает около 40 дней Фото:

В ЯНАО жители стали быстрее покупать дома, которые выставляют на продажу. Средний срок сократился на 15%. Об этом URA.RU рассказал директор федеральной компании «Этажи» в Новом Уренгое Дмитрий Кочетков.

«За последний год средний срок продажи домов снизился с 15%. Сейчас он составляет всего 40 дней», — рассказал Кочетков.

Также отмечается, что больших проблем с продажей домов в ЯНАО нет. Доля сделок с загородной недвижимостью от общего объема продаж в округе на сегодняшний день составляет 16,9%.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО упростили процедуру строительства собственного жилья многодетным семьям. Для них неустойка будет составлять 2% от предоставленной социальной выплаты.

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В ЯНАО жители стали быстрее покупать дома, которые выставляют на продажу. Средний срок сократился на 15%. Об этом URA.RU рассказал директор федеральной компании «Этажи» в Новом Уренгое Дмитрий Кочетков. «За последний год средний срок продажи домов снизился с 15%. Сейчас он составляет всего 40 дней», — рассказал Кочетков. Также отмечается, что больших проблем с продажей домов в ЯНАО нет. Доля сделок с загородной недвижимостью от общего объема продаж в округе на сегодняшний день составляет 16,9%. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО упростили процедуру строительства собственного жилья многодетным семьям. Для них неустойка будет составлять 2% от предоставленной социальной выплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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