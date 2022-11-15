В ЯНАО сократился срок продажи домов

Срок продажи частного дома занимает около 40 дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО жители стали быстрее покупать дома, которые выставляют на продажу. Средний срок сократился на 15%. Об этом URA.RU рассказал директор федеральной компании «Этажи» в Новом Уренгое Дмитрий Кочетков.

«За последний год средний срок продажи домов снизился с 15%. Сейчас он составляет всего 40 дней», — рассказал Кочетков.

Также отмечается, что больших проблем с продажей домов в ЯНАО нет. Доля сделок с загородной недвижимостью от общего объема продаж в округе на сегодняшний день составляет 16,9%.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО упростили процедуру строительства собственного жилья многодетным семьям. Для них неустойка будет составлять 2% от предоставленной социальной выплаты.