Мобилизованный тоболяк прислал письмо своей дочери перед отправкой в зону СВО. Фотографии письма были опубликованы в группе «ЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».
В письме тоболяк рассказывает о том, как его дела и передает привет семье. «Обучение закончилось, сейчас ждем отправки „за ленточку“. Ребята тут хорошие, нас с Тобольска не очень много, поэтому стараемся держаться вместе. На днях ходили в поход: учились копать окопы и блиндаж», — поделился боец в письме.
Он рассказал о том, как их кормят и об обстановке вокруг. Также в письме тоболяк попросил дочь прислать ему новый рисунок.
Мобилизованный тоболяк прислал письмо своей дочери перед отправкой в зону СВО. Фотографии письма были опубликованы в группе «ЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». В письме тоболяк рассказывает о том, как его дела и передает привет семье. «Обучение закончилось, сейчас ждем отправки „за ленточку“. Ребята тут хорошие, нас с Тобольска не очень много, поэтому стараемся держаться вместе. На днях ходили в поход: учились копать окопы и блиндаж», — поделился боец в письме. Он рассказал о том, как их кормят и об обстановке вокруг. Также в письме тоболяк попросил дочь прислать ему новый рисунок. Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованных тюменцев отправили в зону специальной военной операции. Вместе с бойцами отправили и гуманитарный груз.