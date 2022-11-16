16 ноября 2022
15 ноября 2022

Перед отправкой на СВО тоболяк прислал дочери письмо. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, минометный расчет, мобилизация, мобилизованные, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка мобилизованных
В письме тоболяк рассказал об обстановке вокруг Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованный тоболяк прислал письмо своей дочери перед отправкой в зону СВО. Фотографии письма были опубликованы в группе «ЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

В письме тоболяк рассказывает о том, как его дела и передает привет семье. «Обучение закончилось, сейчас ждем отправки „за ленточку“. Ребята тут хорошие, нас с Тобольска не очень много, поэтому стараемся держаться вместе. На днях ходили в поход: учились копать окопы и блиндаж», — поделился боец в письме.

Он рассказал о том, как их кормят и об обстановке вокруг. Также в письме тоболяк попросил дочь прислать ему новый рисунок.

Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованных тюменцев отправили в зону специальной военной операции. Вместе с бойцами отправили и гуманитарный груз.

Письмо, отправленное мобилизованным тоболяком дочери
Фото:
В письме тоболяк рассказал о том, как проходят его дни
Фото:

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Мобилизованный тоболяк прислал письмо своей дочери перед отправкой в зону СВО. Фотографии письма были опубликованы в группе «ЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». В письме тоболяк рассказывает о том, как его дела и передает привет семье. «Обучение закончилось, сейчас ждем отправки „за ленточку“. Ребята тут хорошие, нас с Тобольска не очень много, поэтому стараемся держаться вместе. На днях ходили в поход: учились копать окопы и блиндаж», — поделился боец в письме. Он рассказал о том, как их кормят и об обстановке вокруг. Также в письме тоболяк попросил дочь прислать ему новый рисунок. Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованных тюменцев отправили в зону специальной военной операции. Вместе с бойцами отправили и гуманитарный груз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...