Перед отправкой на СВО тоболяк прислал дочери письмо. Фото

17 ноября 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

В письме тоболяк рассказал об обстановке вокруг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный тоболяк прислал письмо своей дочери перед отправкой в зону СВО. Фотографии письма были опубликованы в группе «ЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». В письме тоболяк рассказывает о том, как его дела и передает привет семье. «Обучение закончилось, сейчас ждем отправки „за ленточку“. Ребята тут хорошие, нас с Тобольска не очень много, поэтому стараемся держаться вместе. На днях ходили в поход: учились копать окопы и блиндаж», — поделился боец в письме. Он рассказал о том, как их кормят и об обстановке вокруг. Также в письме тоболяк попросил дочь прислать ему новый рисунок. Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованных тюменцев отправили в зону специальной военной операции. Вместе с бойцами отправили и гуманитарный груз. Письмо, отправленное мобилизованным тоболяком дочери Фото: Группа «ЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» В письме тоболяк рассказал о том, как проходят его дни Фото: Группа «ЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»

Мобилизованный тоболяк прислал письмо своей дочери перед отправкой в зону СВО. Фотографии письма были опубликованы в группе «ЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». В письме тоболяк рассказывает о том, как его дела и передает привет семье. «Обучение закончилось, сейчас ждем отправки „за ленточку“. Ребята тут хорошие, нас с Тобольска не очень много, поэтому стараемся держаться вместе. На днях ходили в поход: учились копать окопы и блиндаж», — поделился боец в письме. Он рассказал о том, как их кормят и об обстановке вокруг. Также в письме тоболяк попросил дочь прислать ему новый рисунок. Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованных тюменцев отправили в зону специальной военной операции. Вместе с бойцами отправили и гуманитарный груз.