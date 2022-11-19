В центре Илизарова сообщили об интернет-мошенниках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском центре им. Илизарова сообщили об интернет-мошенниках, разместивших на платформе YouTube видеоролик о возможности увеличить рост без медицинского вмешательства. В нем фигурировал сотрудник медучреждения Павел Коваленко, который якобы «готов поделиться за деньги информацией о том, как это сделать».

«НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России и упомянутый в ролике доктор Коваленко Павел Иванович, не имеют никакого отношения к ролику на YouTube, Telegram-каналу, указанному под роликом и самому курсу увеличения роста. Это дело рук интернет-мошенников!», — опубликовали пост на официальной странице медцентра в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты центра Илизарова отметили, что методик по существенному увеличению роста без медицинского вмешательства не существует. В учреждении также уточнили, что услуги для граждан РФ врачи оказывают бесплатно в рамках программ госгарантий. Сотрудники рассказали, что мошенники чаще всего представляются врачами, которые приходят на дом, чтобы попасть в квартиру, называются представителями фармацевтических компаний, предлагая «уникальные» средства от болезней по низкой цене.

Ранее URA.RU сообщало, что медцентр в Кургане ведет научную деятельность, в том числе разрабатывает и совершенствует методики лечения и модернизации аппаратов Илизарова. В учреждении также создали программу лечения сросшихся пальцев у детей. Специалисты центра исследуют новые импланты для лечения суставов и костей.