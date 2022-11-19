Мэр из ЯНАО рассказал о поддержке ветеранами мобилизованных земляков. Фото

20 ноября 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Алексей Романов провел встречу с ноябрьским землячеством Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов провел встречу с ноябрьским землячеством. Ветераны, помимо проведения различных мероприятий, оказывают поддержку мобилизованным ямальцам и жителям Донбасса. Соответствующую новость мэр разместил на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте». «Сегодня в Ноябрьском землячестве свыше 260 человек. Руководит им Зинаида Семеновна Орлова. Наши ветераны не только вместе проводят различные мероприятия, но и участвуют в акциях по поддержке жителей Донбасса и мобилизованных земляков», — говорится в записи. Алексей Романов отметил, что встречи всегда проходят в теплой, душевной атмосфере. В этот раз на встрече присутствовали коллеги мэра, вместе они поделились планами развития Ноябрьска. Ранее URA.RU сообщало, что челябинские ветераны связали 80 пар шерстяных носков военнослужащим. Шерстяную пряжу женщины приобретают за счет добровольных пожертвований и на личные сбережения. Алексей Романов встретился с представителями Ноябрьского землячества страница «Вконтакте» Алексея Романова

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов провел встречу с ноябрьским землячеством. Ветераны, помимо проведения различных мероприятий, оказывают поддержку мобилизованным ямальцам и жителям Донбасса. Соответствующую новость мэр разместил на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте». «Сегодня в Ноябрьском землячестве свыше 260 человек. Руководит им Зинаида Семеновна Орлова. Наши ветераны не только вместе проводят различные мероприятия, но и участвуют в акциях по поддержке жителей Донбасса и мобилизованных земляков», — говорится в записи. Алексей Романов отметил, что встречи всегда проходят в теплой, душевной атмосфере. В этот раз на встрече присутствовали коллеги мэра, вместе они поделились планами развития Ноябрьска. Ранее URA.RU сообщало, что челябинские ветераны связали 80 пар шерстяных носков военнослужащим. Шерстяную пряжу женщины приобретают за счет добровольных пожертвований и на личные сбережения.