Курганский врач: мобилизованным не нужны таблетки в бою

21 ноября 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Врач из Кургана считает, что мобилизованным нет смысла брать таблетки в бой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Врач посоветовал мобилизованным курганцам не набирать с собой кучу таблеток в бой. По его словам, они там будут не нужны. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Таблетки в бою не понадобятся. Бойцам выдаются шприц-тюбики с обезболивающим и антибиотиком, которые нужно вводить в здоровую конечность в случая ранения или каких-то болей. Если что-то и брать с собой из таблеток, то только то, что нужно при хронических заболеваниях. Но набирать все подряд нет смысла», — сказал врач, занимающийся медицинской подготовкой бойцов. При этом он отметил, что если все же привезли с собой таблетки, то их следуют передать медику в своем подразделении, потому что врач лучше знает, когда и для чего их нужно использовать. Ранее URA.RU писало, что мобилизованным курганцам рассказали, что нужно делать, чтобы остановить кровотечение в бою. Также курганский врач советовал бойцам не использовать женские тампоны при ранениях. О завершении частичной мобилизации в России было объявлено 28 октября. Мобилизационные мероприятия продлились в стране чуть больше месяца. По данным Минобороны РФ, с 21 сентября в армию было призвано 300 тысяч военнослужащих из запаса. Это было связано с проведением спецоперацией на территории Украины.

Врач посоветовал мобилизованным курганцам не набирать с собой кучу таблеток в бой. По его словам, они там будут не нужны. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Таблетки в бою не понадобятся. Бойцам выдаются шприц-тюбики с обезболивающим и антибиотиком, которые нужно вводить в здоровую конечность в случая ранения или каких-то болей. Если что-то и брать с собой из таблеток, то только то, что нужно при хронических заболеваниях. Но набирать все подряд нет смысла», — сказал врач, занимающийся медицинской подготовкой бойцов. При этом он отметил, что если все же привезли с собой таблетки, то их следуют передать медику в своем подразделении, потому что врач лучше знает, когда и для чего их нужно использовать. Ранее URA.RU писало, что мобилизованным курганцам рассказали, что нужно делать, чтобы остановить кровотечение в бою. Также курганский врач советовал бойцам не использовать женские тампоны при ранениях. О завершении частичной мобилизации в России было объявлено 28 октября. Мобилизационные мероприятия продлились в стране чуть больше месяца. По данным Минобороны РФ, с 21 сентября в армию было призвано 300 тысяч военнослужащих из запаса. Это было связано с проведением спецоперацией на территории Украины.