Бывший сотрудник «Курганмашзавода» служит в гвардейской артбригаде, которую наградил Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший сотрудник «Курганмашзавода» Александр Дернов проходит военную службу в 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады, которой в конце октября президент России Владимир Путин присвоил особое звание за выполнение боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщается в официальной группе оборонного предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«В преддверии Дня ракетных войск и артиллерии РФ, творческая группа Курганмашзавода побывала с концертной программой в поселке Плановый Щучанского района. Это стало своего рода подарком от нашего предприятия личному составу 232-й реактивной артиллерийской бригады. В ней проходит военную службу заводчанин Александр Дернов, ранее он трудился в столовой механосборочного завода», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы КМЗ, инициатором праздничной программы был сам военнослужащий. В ней выступили собранный им армейский вокально-инструментальный ансамбль «Ураган» и бывшие коллеги с «Курганмашзавода». Из заводчан в мероприятии приняли участие электромонтер Владимир Мальтиников, кассир Елена Сидорова, наладчики станков Николай Пластовец и Константин Лушников,а также в качестве звукорежиссера сын бойца Сергей Дернов.

Ранее URA.RU писало, что Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил гвардейскую артиллерийскую бригаду с профессиональным праздником. Кроме того, глава региона встретился с командиром артбригады и передал военным квадрокоптер. Также сообщалось, что житель Кургана уволился с оборонного завода и пошел служить добровольцем.

Бывший сотрудник КМЗ, служащий в гвардейской артбригаде, провел концерт для военных в поселке Плановый Щучанского округа Фото: ПАО «Курганмашзавод»