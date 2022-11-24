За тратами районов ЯНАО будут пристально наблюдать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство ЯНАО в следующем году будет серьезнее контролировать траты муниципалитетов. Как сообщил URA.RU источник в политическом обществе региона, меры связаны с дефицитным бюджетом.

«Отчеты муниципалитетов о тратах дотаций и субсидий, предоставляемых им правительством, будут жестче контролироваться. Департамент финансов ЯНАО за нарушения сможет остановить или вовсе сократить межбюджетные трансферы, если муниципалитет не выполнит какое-либо условие. Меры касаются и ответственных за финансы чиновников — с них „спрос“ будет в первую очередь. Ужесточения связывают с тем, что регион принял дефицитный бюджет», — сообщил агентству инсайдер.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты ЯНАО приняли дефицитный бюджет региона на 2023 год. В следующем году 80% расходов придутся на соцсферу.