24 ноября 2022
23 ноября 2022

Власти ЯНАО ужесточат контроль за расходами муниципалитетов. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, бумаги, документы, документы к заседанию
За тратами районов ЯНАО будут пристально наблюдать Фото:

Правительство ЯНАО в следующем году будет серьезнее контролировать траты муниципалитетов. Как сообщил URA.RU источник в политическом обществе региона, меры связаны с дефицитным бюджетом.

«Отчеты муниципалитетов о тратах дотаций и субсидий, предоставляемых им правительством, будут жестче контролироваться. Департамент финансов ЯНАО за нарушения сможет остановить или вовсе сократить межбюджетные трансферы, если муниципалитет не выполнит какое-либо условие. Меры касаются и ответственных за финансы чиновников — с них „спрос“ будет в первую очередь. Ужесточения связывают с тем, что регион принял дефицитный бюджет», — сообщил агентству инсайдер.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты ЯНАО приняли дефицитный бюджет региона на 2023 год. В следующем году 80% расходов придутся на соцсферу.

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Правительство ЯНАО в следующем году будет серьезнее контролировать траты муниципалитетов. Как сообщил URA.RU источник в политическом обществе региона, меры связаны с дефицитным бюджетом. «Отчеты муниципалитетов о тратах дотаций и субсидий, предоставляемых им правительством, будут жестче контролироваться. Департамент финансов ЯНАО за нарушения сможет остановить или вовсе сократить межбюджетные трансферы, если муниципалитет не выполнит какое-либо условие. Меры касаются и ответственных за финансы чиновников — с них „спрос“ будет в первую очередь. Ужесточения связывают с тем, что регион принял дефицитный бюджет», — сообщил агентству инсайдер. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты ЯНАО приняли дефицитный бюджет региона на 2023 год. В следующем году 80% расходов придутся на соцсферу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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