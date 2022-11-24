Тюменские власти сохранили минимальный налог для IT-сферы

Часть тюменских IT-компаний будет платить налоги по однопроцентной ставке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области до конца 2030 года будет действовать однопроцентная налоговая ставка для части IT-предприятий. Соответствующее решение, инициированное региональным правительством, было принято 25 ноября на заседании Тюменской областной думы.

«Продлить действие сниженной с 6 до 1 процента ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), для налогоплательщиков-организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий с объектом налогообложения „доходы“ на период до 31 декабря 2030 года включительно», — говорится в решении депутатов. Кроме того, в законе расширяется список IT-компаний — теперь в него входят предприятия с видами деятельности «торговля оптовая программным обеспечением» и «издание программного обеспечения».

Также законом продляется действие ставки налога по УСН в размере 4% до 31 декабря 2023 года включительно для всех налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения «доходы». В России соответствующий налог составляет 6%.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Тюменской облдумы отменили транспортный налог для части мобилизованных земляков. Льготу также получили тюменцы, ушедшие на спецоперацию добровольцами.