Власти установили для курганцев новые коммунальные тарифы

29 ноября 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Стоимость услуг ЖКХ в среднем вырастет на 9% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области с 1 декабря изменятся тарифы на коммунальные услуги. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «В Курганской области даже после индексации, которая по решению Правительства РФ перенесена с июля 2023 года на декабрь 2022 года, тарифы на услуги ЖКХ будут ниже, чем в ряде регионов страны. <…> Изменение стоимости жилищно-коммунальных услуг, как и по всей стране, составит в среднем 9% от существующей платы», — указано в сообщении. С 1 декабря тариф на электроэнергию в Курганской области составит 4,11 руб. за 1кВт для городского населения. Тариф на природный газ в среднем изменится на 8,15%. За вывоз твердых коммунальных отходов жители Кургана будут платить 94,32 рубля. В остальном регионе эта сумма составит 86,13 рубля в месяц на человека. Представители власти отметили, что тарифы на оплату водоснабжения и отопления в муниципалитетах региона отличаются. При этом в правительстве добавили, что тариф на водоснабжение и водоотведение в регионе составит составит 39 рублей 30 копеек за 1 куб. м и 33 рубля 28 копеек соответственно. Ранее стало известно, что единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с отходами в Курганской области вырастет в 2023 году до 492 рублей за кубометр. В 2022 году этот тариф был равен 451,54 рубля за куб. м.

В Курганской области с 1 декабря изменятся тарифы на коммунальные услуги. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «В Курганской области даже после индексации, которая по решению Правительства РФ перенесена с июля 2023 года на декабрь 2022 года, тарифы на услуги ЖКХ будут ниже, чем в ряде регионов страны. <…> Изменение стоимости жилищно-коммунальных услуг, как и по всей стране, составит в среднем 9% от существующей платы», — указано в сообщении. С 1 декабря тариф на электроэнергию в Курганской области составит 4,11 руб. за 1кВт для городского населения. Тариф на природный газ в среднем изменится на 8,15%. За вывоз твердых коммунальных отходов жители Кургана будут платить 94,32 рубля. В остальном регионе эта сумма составит 86,13 рубля в месяц на человека. Представители власти отметили, что тарифы на оплату водоснабжения и отопления в муниципалитетах региона отличаются. При этом в правительстве добавили, что тариф на водоснабжение и водоотведение в регионе составит составит 39 рублей 30 копеек за 1 куб. м и 33 рубля 28 копеек соответственно. Ранее стало известно, что единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с отходами в Курганской области вырастет в 2023 году до 492 рублей за кубометр. В 2022 году этот тариф был равен 451,54 рубля за куб. м.