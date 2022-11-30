Федеральный политолог объяснил заявление Шумкова о безнравственной молодежи

Политолог Гращенков: заявление Шумкова показывает, что власть умеет говорить только со старшим поколением

Политолог прокомментировал заявление Шумкова о подражании западной культуре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российский политолог Илья Гращенков считает, что заявление губернатора Курганской области Вадима Шумкова о безнравственной молодежи указывает на то, что действующая власть утратила возможность общаться с молодежью. Таким мнением эксперт поделился в своем telegram-канале.

«Ни о каком диалоге речи уже не идет. Обе группы окончательно утратили возможности к добровольной коммуникации: молодежь — объявлена врагом, которого нужно перевоспитать или изолировать. <…> Нынешняя власть может взаимодействовать только с поколением 60+. Потому что для этого есть каналы коммуникации, а молодежь —пытаться блокировать», — написал Гращенков. Политолог добавил, что появляется партия «ментальных» пенсионеров. «В отсутствии новых смыслов и предложений, реальность начинает оцениваться через критический подход — раньше было лучше! И следом появляются ценностные установки», — добавил Гращенков.

Подобное мнение также у блогера и писателя Анатолия Несмеяна. В своем telegram-канале Несмеян отметил, что заявление Шумкова указывает на отсутствие смысла в будущем. «Бесконечное обращение к прошлому указывает на то, что у нынешней власти нет смысла, обращенного в будущее», — написал он.

Ранее Шумков предположил, что увлечение россиян «квазикультурной пошлятиной» и недооценка родной культуры приводит к депрессиям и суицидам. Он считает, что пренебрежение родной культурой приводит к ссорам. Главная задача в сфере национальной культуры, по его мнению, прививать любовь к своим корням и памяти предков.