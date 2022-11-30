Слова Шумкова, попавшие в федеральные издания, связали с губернаторскими выборами

01 декабря 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Пост Шумкова в telegram-канале объяснили подготовкой к грядущим выборам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рассуждение губернатора Курганской области Вадима Шумкова об увлечении молодежи западной культурой, которое попало в федеральные СМИ, можно расценивать как начало подготовки к выборам в 2024 году. Таким мнением поделился генеральный директор коммуникационного агентства Actor и политолог Дмитрий Еловский в своем telegram-канале. «Слова Шумкова предназначены для мужчин и женщин в возрасте от 50 лет, которые являются основным ядром избирателей. Выборы в 2024 году и нужно готовиться. Поколение бумеров (рожденные до середины 60-х годов), мыслят именно в обозначенной губернатором парадигме. Очевидно молодежь, особенно младше 30 лет, главу региона не особо интересуют. Потому, что они не голосуют», — подчеркнул он в telegram-канале «Еловский. Политика и управление». Политолог добавил, что курганский губернатор хоть сам представитель поколения Х, но мимикрирует под бумеров. «Объяснение очевидное: те, кто может оказать влияние на его дальнейшую карьеру из поколения бумеров. Это федеральные и региональные элиты, а также большинство избирателей», — отметил эксперт. Ранее Шумков предположил, что увлечение россиян «квазикультурной пошлятиной» и недооценка родной культуры приводит к депрессиям и суицидам. По мнению политолога Ильи Гращенкова, эти слова указывают на то, что действующая власть утратила возможность общаться с молодым поколением.

Рассуждение губернатора Курганской области Вадима Шумкова об увлечении молодежи западной культурой, которое попало в федеральные СМИ, можно расценивать как начало подготовки к выборам в 2024 году. Таким мнением поделился генеральный директор коммуникационного агентства Actor и политолог Дмитрий Еловский в своем telegram-канале. «Слова Шумкова предназначены для мужчин и женщин в возрасте от 50 лет, которые являются основным ядром избирателей. Выборы в 2024 году и нужно готовиться. Поколение бумеров (рожденные до середины 60-х годов), мыслят именно в обозначенной губернатором парадигме. Очевидно молодежь, особенно младше 30 лет, главу региона не особо интересуют. Потому, что они не голосуют», — подчеркнул он в telegram-канале «Еловский. Политика и управление». Политолог добавил, что курганский губернатор хоть сам представитель поколения Х, но мимикрирует под бумеров. «Объяснение очевидное: те, кто может оказать влияние на его дальнейшую карьеру из поколения бумеров. Это федеральные и региональные элиты, а также большинство избирателей», — отметил эксперт. Ранее Шумков предположил, что увлечение россиян «квазикультурной пошлятиной» и недооценка родной культуры приводит к депрессиям и суицидам. По мнению политолога Ильи Гращенкова, эти слова указывают на то, что действующая власть утратила возможность общаться с молодым поколением.