В Питере официанта уволили за символику ВСУ

02 декабря 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Посетители бара обратили внимание на жетон официанта с украинской символикой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Санкт-Петербурге уволили официанта бара «DOSKI», который носил на шее жетон с флагом Украины и символами ВСУ. Руководство бара заявило о полной поддержке Вооруженных сил России. «Данный сотрудник уволен и больше не работает в нашем баре», — цитирует заявление ресторана РИА Новости. У уволенного официанта посетители бара заметили на шее жетон с украинским флагом и надписью на украинском языке, обозначающей Вооруженные силы Украины. Руководство бара принесло свои извинения и заявило о полной поддержке России и ее армии. Бар «DOSKI» неоднократно участвовал в сборе средств, а также предоставлении иной помощи участникам спецоперации. Ранее сообщалось, что на Чемпионате мира по футболу в Катаре у испанских болельщиков изъяли символику украинского воинского формирования. На руке главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного обнаружили браслет со свастикой, передает RT.

В Санкт-Петербурге уволили официанта бара «DOSKI», который носил на шее жетон с флагом Украины и символами ВСУ. Руководство бара заявило о полной поддержке Вооруженных сил России. «Данный сотрудник уволен и больше не работает в нашем баре», — цитирует заявление ресторана РИА Новости. У уволенного официанта посетители бара заметили на шее жетон с украинским флагом и надписью на украинском языке, обозначающей Вооруженные силы Украины. Руководство бара принесло свои извинения и заявило о полной поддержке России и ее армии. Бар «DOSKI» неоднократно участвовал в сборе средств, а также предоставлении иной помощи участникам спецоперации. Ранее сообщалось, что на Чемпионате мира по футболу в Катаре у испанских болельщиков изъяли символику украинского воинского формирования. На руке главнокомандующего украинских войск Валерия Залужного обнаружили браслет со свастикой, передает RT.