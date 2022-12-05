В Тюмени ищут автомобиль для доставки в зону СВО помощи мобилизованным

Волонтеры ищут машину, чтобы доставлять помощь бойцам в условиях бездорожья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Благотворительный фонд «Путевка в жизнь» просит тюменцев помочь и предоставить волонтерам б/у автомобиль с высокой проходимостью, чтобы на нем доставлять посылки участникам спецоперации, непосредственно на фронте. Об этом URA.RU рассказала координатор движения Ольга Чупрунова.

«Есть потребность в машине с хорошей проходимостью, типа „Нивы“, УАЗ и прочих. Автомобиль отправим в зону СВО, на фронт. Там находится представитель, который сможет доставлять посылки нашим бойцам сразу нескольких подразделений. Сейчас добраться ко всем тюменцам оперативно проблематично, из-за грязи, пешком не пройдешь», — рассказала Ольга Чупрунова в разговоре с URA.RU.

По ее словам, волонтеры будут рады любой подходящей машине. Год выпуска не важен, лишь бы была на ходу. Какие-то неполадки добровольцы готовы решить своими силами.

«Может у кого-то стоит в гараже старый автомобиль, которым не пользуются. Подремонтируем, обратимся за помощью в СТО. Грузы будем доставлять не только нашим военным, но и на склад в Луганске. Туда привозим материалы для ремонта поврежденных объектов», — пояснила Чупрунова.

Появление машины позволит волонтерам принимать заявки для большего количества тюменцев, которые находятся на спецоперации. Как ранее писало URA.RU, сейчас благотворители помогают бойцам шестого танкового полка, спецподразделения «Сибирь», а также 90-й дивизии из Чебаркуля. Желающие помочь могут обратиться в пункты сбора фонда, либо позвонить по телефону +79523441017.