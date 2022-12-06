Глава Тюмени развеял слухи о преференциях для городов-миллионников

Мэр Тюмени Руслан Кухарук провел прямую линию 9 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Города-миллионники в России не получают финансовой поддержки от федерации. Об этом во время прямой линии, которая транслируется в соцсетях, заявил мэр Тюмени Руслан Кухарук, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. При этом градоначальник прогнозирует, что такие преференции могут появиться в будущем.

«На самом деле в России не существует никаких нормативных документов, по которым бы города-миллионники получали финансовые преференции из-за статуса. Но общаясь со своими коллегами, мы пришли к выводу, что следует закрепить статус миллионника в плане софинансирования [с федерацией] каких-то инфраструктурных объектов — коммуникаций, дорог и прочего. Если такой механизм появится — это будет позитивным фактором для развития городов», — объяснил Кухарук.

При этом, добавил мэр, статус миллионника делает город более привлекательным для инвесторов. «Но наши партнеры уже воспринимают нас как миллионник», — отметил чиновник.

Что касается дополнительной нагрузки на город, при достижении численности в миллион жителей, Кухарук заметил, что власти готовы к этому. «Самоцели достичь миллиона нет. Главное, чтобы город был готов», — заключил он.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень по итогам 2021 года заняла второе место в рейтинге самых быстрорастущих городов Европы. Ожидается, что областная столица достигнет статуса миллионника к 2028 году.