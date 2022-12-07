Родителям трех девочек, избивших тюменца, назначили штраф

Родили девочек выплатят штраф в размере 500 рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Родителям девочек-подростков, которые издевались над мужчиной на вокзале недалеко от Тюмени, назначили штраф — 500 рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.

«Родители несовершеннолетних девушек привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Им назначено наказание в виде штрафа 500 рублей», — рассказали в ведомстве журналистам информационного агентства 72.ru.

Ранее URA.RU сообщало, что вечером 20 августа на железнодорожном вокзале станции Вагай девочки-подростки избили мужчину 1986 года рождения. Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью. Позже одну из девушек задержали. Ранее местные СМИ писали о том, что подростки избили мужчину консервной банкой, а также изнасиловали посторонним предметом.