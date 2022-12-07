Пожилая тюменка пропала в районе Червишевского тракта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени пропала женщина 1951-го года рождения. Ей требуется медицинская помощь. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова».

«Женщина пропала 8 декабря. Она ушла с улицы Червишевский тракт, ее местоположение до сих пор неизвестно», — говорится в ориентировке.

Ее можно узнать по медленной переваливающейся походке. Если кому-либо известно местонахождение пенсионерки, волонтеры просят обращаться в полицию, либо звонить им по телефону 8-932-32-39-911.

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова»

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области пропал мужчина, потерявший память. Он ушел из деревни Сулейменская.