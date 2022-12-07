07 декабря 2022

В Тюмени пропала пенсионерка, которой необходима медпомощь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, пенсионерки, бабушки, люди, женщины
Пожилая тюменка пропала в районе Червишевского тракта Фото:

В Тюмени пропала женщина 1951-го года рождения. Ей требуется медицинская помощь. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова».

«Женщина пропала 8 декабря. Она ушла с улицы Червишевский тракт, ее местоположение до сих пор неизвестно», — говорится в ориентировке.

Ее можно узнать по медленной переваливающейся походке. Если кому-либо известно местонахождение пенсионерки, волонтеры просят обращаться в полицию, либо звонить им по телефону 8-932-32-39-911.

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова»

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области пропал мужчина, потерявший память. Он ушел из деревни Сулейменская.

Все главные новости Тюменской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

В Тюмени пропала женщина 1951-го года рождения. Ей требуется медицинская помощь. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова». «Женщина пропала 8 декабря. Она ушла с улицы Червишевский тракт, ее местоположение до сих пор неизвестно», — говорится в ориентировке. Ее можно узнать по медленной переваливающейся походке. Если кому-либо известно местонахождение пенсионерки, волонтеры просят обращаться в полицию, либо звонить им по телефону 8-932-32-39-911. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области пропал мужчина, потерявший память. Он ушел из деревни Сулейменская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...