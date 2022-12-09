Под Тюменью возле озера продается коттедж с личной пристанью

10 декабря 2022 в 07:48 Размер текста - 17 +

На территории коттеджа есть и домашний кинотеатр на 10 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возле Тюмени в поселке Боровский продается коттедж за 58 миллионов рублей с личным выходом к водоему, ведущему на озеро Андреевское. Также в доме есть отдельно стоящий банный комплекс. Такое объявление появилось на сайте недвижимости «Этажи». «Коттедж 556 м² на участке в 40 соток возле озера Андреевское. Это действительно редкий в рынке вариант, который сделан полностью «для своей семьи», все строительные и отделочные работы выполнялись очень серьезно (масштабно, без экономии), по принципу «на века» — указано в описании дома. По словам риелторов, на участке есть лодочный гараж. С него можно спустить транспорт в искусственный канал, ведущий к озеру. Также на территории есть банный комплекс с бассейном и гостевой дом. В самом коттедже тоже предусмотрены пространства для хобби и развлечений. «В цоколе обустроен спортзал, оружейная, <…>, а также изюминка подвала — это домашний кинотеатр на 10+ зрителей и комната для хранения вина», — написано в объявлении. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Тюмени продается коттедж за 45 миллионов рублей. Риелторы утверждают, что от дома до набережной две минуты ходьбы, а с крыши здания открывается вид на Свято-Троицкий монастырь.

Возле Тюмени в поселке Боровский продается коттедж за 58 миллионов рублей с личным выходом к водоему, ведущему на озеро Андреевское. Также в доме есть отдельно стоящий банный комплекс. Такое объявление появилось на сайте недвижимости «Этажи». «Коттедж 556 м² на участке в 40 соток возле озера Андреевское. Это действительно редкий в рынке вариант, который сделан полностью «для своей семьи», все строительные и отделочные работы выполнялись очень серьезно (масштабно, без экономии), по принципу «на века» — указано в описании дома. По словам риелторов, на участке есть лодочный гараж. С него можно спустить транспорт в искусственный канал, ведущий к озеру. Также на территории есть банный комплекс с бассейном и гостевой дом. В самом коттедже тоже предусмотрены пространства для хобби и развлечений. «В цоколе обустроен спортзал, оружейная, <…>, а также изюминка подвала — это домашний кинотеатр на 10+ зрителей и комната для хранения вина», — написано в объявлении. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Тюмени продается коттедж за 45 миллионов рублей. Риелторы утверждают, что от дома до набережной две минуты ходьбы, а с крыши здания открывается вид на Свято-Троицкий монастырь.