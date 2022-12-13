Продавец утверждает, что они сохранились еще со времен Второй мировой войны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени продают часы швейцарской фирмы для коллекционеров почти за два миллиона. Соответствующее объявление опубликовано на платформе «Avito».

«Продаются часы военных летчиков времен Второй мировой войны — хронограф AEROCOMPAX, швейцарской фирмы Universal Geneve. Дата выпуска: 1941—1942 год, то есть хронограф был выпущен в начале 1940 года, что увеличивает его коллекционную значимость. Цена — 1 990 000.», — говорится в объявлении.

Часы работают, продолжительность хода десять часов. Не хватает одной детали — фиксатора минутного накопителя, с ним часы работали бы в полной мере.

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