13 декабря 2022
12 декабря 2022

В Тюмени продают раритетные швейцарские часы почти за два миллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документ, наручные часы, подписание договора, шариковая ручка
Продавец утверждает, что они сохранились еще со времен Второй мировой войны Фото:

В Тюмени продают часы швейцарской фирмы для коллекционеров почти за два миллиона. Соответствующее объявление опубликовано на платформе «Avito».

«Продаются часы военных летчиков времен Второй мировой войны — хронограф AEROCOMPAX, швейцарской фирмы Universal Geneve. Дата выпуска: 1941—1942 год, то есть хронограф был выпущен в начале 1940 года, что увеличивает его коллекционную значимость. Цена — 1 990 000.», — говорится в объявлении.

Часы работают, продолжительность хода десять часов. Не хватает одной детали — фиксатора минутного накопителя, с ним часы работали бы в полной мере.

Ранее URA.RU сообщало, что под Тюменью возле озера продается коттедж с личной пристанью. Его стоимость 58 миллионов рублей

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В Тюмени продают часы швейцарской фирмы для коллекционеров почти за два миллиона. Соответствующее объявление опубликовано на платформе «Avito». «Продаются часы военных летчиков времен Второй мировой войны — хронограф AEROCOMPAX, швейцарской фирмы Universal Geneve. Дата выпуска: 1941—1942 год, то есть хронограф был выпущен в начале 1940 года, что увеличивает его коллекционную значимость. Цена — 1 990 000.», — говорится в объявлении. Часы работают, продолжительность хода десять часов. Не хватает одной детали — фиксатора минутного накопителя, с ним часы работали бы в полной мере. Ранее URA.RU сообщало, что под Тюменью возле озера продается коттедж с личной пристанью. Его стоимость 58 миллионов рублей
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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