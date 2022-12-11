Жители Шадринска (Курганская область), недовольные качеством уборки городских улиц, просят прокуратуру вмешаться в происходящее. Об этом граждане пишут в группе «Шадринск — часть России» в соцсети «ВКонтакте».
«Центр Шадринска и улицы с большим пассажиропотоком засыпаны песком с солью, грязь стоит кругом. И это вы называете уборкой улиц города? Вы потом будете оплачивать ремонт и покраску автомобилей жителей? Просим прокурорского вмешательства», — заявил один из недовольных пользователей.
Горожанин напомнил, что местные депутаты единогласно поддержали инициативу о запрете посыпать дороги технической солью для борьбы с гололедом. Об этом URA.RU писало ранее. По мнению жителя Курганской области, депутатское решение не выполняется. Корреспондент информационного агентства направил запрос в администрацию Шадринска. Информация будет дополнена, как только поступит ответ.
В начале декабря курганцы жаловались, что пассажирский транспорт разбивает улицы. Об этом также сообщало URA.RU. Жители зауральской столицы связали плохое состояние дорог с тем, что по ним часто ездят автобусы.
Шадринцы утверждают, что городские улицы засыпаны песком с солью
Жители Шадринска (Курганская область), недовольные качеством уборки городских улиц, просят прокуратуру вмешаться в происходящее. Об этом граждане пишут в группе «Шадринск — часть России» в соцсети «ВКонтакте». «Центр Шадринска и улицы с большим пассажиропотоком засыпаны песком с солью, грязь стоит кругом. И это вы называете уборкой улиц города? Вы потом будете оплачивать ремонт и покраску автомобилей жителей? Просим прокурорского вмешательства», — заявил один из недовольных пользователей. Горожанин напомнил, что местные депутаты единогласно поддержали инициативу о запрете посыпать дороги технической солью для борьбы с гололедом. Об этом URA.RU писало ранее. По мнению жителя Курганской области, депутатское решение не выполняется. Корреспондент информационного агентства направил запрос в администрацию Шадринска. Информация будет дополнена, как только поступит ответ. В начале декабря курганцы жаловались, что пассажирский транспорт разбивает улицы. Об этом также сообщало URA.RU. Жители зауральской столицы связали плохое состояние дорог с тем, что по ним часто ездят автобусы.