Жители Курганской области требуют вмешательства прокуратуры из-за грязных улиц. Фото

В Шадринске горожане просят прокуратуру наказать виновных после некачественной уборки улиц

12 декабря 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

Жители Шадринска утверждают, что городские улицы плохо очищают (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Шадринска (Курганская область), недовольные качеством уборки городских улиц, просят прокуратуру вмешаться в происходящее. Об этом граждане пишут в группе «Шадринск — часть России» в соцсети «ВКонтакте». «Центр Шадринска и улицы с большим пассажиропотоком засыпаны песком с солью, грязь стоит кругом. И это вы называете уборкой улиц города? Вы потом будете оплачивать ремонт и покраску автомобилей жителей? Просим прокурорского вмешательства», — заявил один из недовольных пользователей. Горожанин напомнил, что местные депутаты единогласно поддержали инициативу о запрете посыпать дороги технической солью для борьбы с гололедом. Об этом URA.RU писало ранее. По мнению жителя Курганской области, депутатское решение не выполняется. Корреспондент информационного агентства направил запрос в администрацию Шадринска. Информация будет дополнена, как только поступит ответ. В начале декабря курганцы жаловались, что пассажирский транспорт разбивает улицы. Об этом также сообщало URA.RU. Жители зауральской столицы связали плохое состояние дорог с тем, что по ним часто ездят автобусы. Шадринцы утверждают, что городские улицы засыпаны песком с солью Фото: VK «Шадринск — часть России»

Жители Шадринска (Курганская область), недовольные качеством уборки городских улиц, просят прокуратуру вмешаться в происходящее. Об этом граждане пишут в группе «Шадринск — часть России» в соцсети «ВКонтакте». «Центр Шадринска и улицы с большим пассажиропотоком засыпаны песком с солью, грязь стоит кругом. И это вы называете уборкой улиц города? Вы потом будете оплачивать ремонт и покраску автомобилей жителей? Просим прокурорского вмешательства», — заявил один из недовольных пользователей. Горожанин напомнил, что местные депутаты единогласно поддержали инициативу о запрете посыпать дороги технической солью для борьбы с гололедом. Об этом URA.RU писало ранее. По мнению жителя Курганской области, депутатское решение не выполняется. Корреспондент информационного агентства направил запрос в администрацию Шадринска. Информация будет дополнена, как только поступит ответ. В начале декабря курганцы жаловались, что пассажирский транспорт разбивает улицы. Об этом также сообщало URA.RU. Жители зауральской столицы связали плохое состояние дорог с тем, что по ним часто ездят автобусы.