11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

Жители Курганской области требуют вмешательства прокуратуры из-за грязных улиц. Фото

В Шадринске горожане просят прокуратуру наказать виновных после некачественной уборки улиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночная уборка улиц от снега. Екатеринбург, уборка снега, чистка дороги, коммунальные службы
Жители Шадринска утверждают, что городские улицы плохо очищают (архивное фото) Фото:

Жители Шадринска (Курганская область), недовольные качеством уборки городских улиц, просят прокуратуру вмешаться в происходящее. Об этом граждане пишут в группе «Шадринск — часть России» в соцсети «ВКонтакте».

«Центр Шадринска и улицы с большим пассажиропотоком засыпаны песком с солью, грязь стоит кругом. И это вы называете уборкой улиц города? Вы потом будете оплачивать ремонт и покраску автомобилей жителей? Просим прокурорского вмешательства», — заявил один из недовольных пользователей.

Горожанин напомнил, что местные депутаты единогласно поддержали инициативу о запрете посыпать дороги технической солью для борьбы с гололедом. Об этом URA.RU писало ранее. По мнению жителя Курганской области, депутатское решение не выполняется. Корреспондент информационного агентства направил запрос в администрацию Шадринска. Информация будет дополнена, как только поступит ответ.

В начале декабря курганцы жаловались, что пассажирский транспорт разбивает улицы. Об этом также сообщало URA.RU. Жители зауральской столицы связали плохое состояние дорог с тем, что по ним часто ездят автобусы.

Шадринцы утверждают, что городские улицы засыпаны песком с солью
Фото:

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Жители Шадринска (Курганская область), недовольные качеством уборки городских улиц, просят прокуратуру вмешаться в происходящее. Об этом граждане пишут в группе «Шадринск — часть России» в соцсети «ВКонтакте». «Центр Шадринска и улицы с большим пассажиропотоком засыпаны песком с солью, грязь стоит кругом. И это вы называете уборкой улиц города? Вы потом будете оплачивать ремонт и покраску автомобилей жителей? Просим прокурорского вмешательства», — заявил один из недовольных пользователей. Горожанин напомнил, что местные депутаты единогласно поддержали инициативу о запрете посыпать дороги технической солью для борьбы с гололедом. Об этом URA.RU писало ранее. По мнению жителя Курганской области, депутатское решение не выполняется. Корреспондент информационного агентства направил запрос в администрацию Шадринска. Информация будет дополнена, как только поступит ответ. В начале декабря курганцы жаловались, что пассажирский транспорт разбивает улицы. Об этом также сообщало URA.RU. Жители зауральской столицы связали плохое состояние дорог с тем, что по ним часто ездят автобусы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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