Тюменский губернатор проведет совещание с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой

Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал совещание с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет совещание с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня в Тюмени работает глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Вместе с руководителем федеральной службы осмотрели тюменский мусоросортировочный завод. Позже в правительстве региона поговорим о положении дел в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Обсудим перспективы развития отрасли», — сообщил Моор в своей публикации.

Он отметил, что регион является одним из лидеров по сортировке ТКО среди субъектов РФ. В Информационном центре регионального правительства добавили, что на сегодняшний день в Тюменской области работает три мусороперерабатывающих завода.

«В Тюменской области три мусоросортировочных завода: в Тюмени — мощностью 350 000 тонн в год; в Тобольске — мощностью 40 000 тонн в год; в Ишимском районе — мощностью 25 000 тонн в год. В Ялуторовске работает мусороперегрузочная станция», — уточнили в Информационном центре правительства Тюменской области.