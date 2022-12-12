12 декабря 2022

Тюменский губернатор проведет совещание с главой Росприроднадзора

Тюменский губернатор проведет совещание с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, моор александр, портрет
Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал совещание с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет совещание с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня в Тюмени работает глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Вместе с руководителем федеральной службы осмотрели тюменский мусоросортировочный завод. Позже в правительстве региона поговорим о положении дел в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Обсудим перспективы развития отрасли», — сообщил Моор в своей публикации.

Он отметил, что регион является одним из лидеров по сортировке ТКО среди субъектов РФ. В Информационном центре регионального правительства добавили, что на сегодняшний день в Тюменской области работает три мусороперерабатывающих завода.

«В Тюменской области три мусоросортировочных завода: в Тюмени — мощностью 350 000 тонн в год; в Тобольске — мощностью 40 000 тонн в год; в Ишимском районе — мощностью 25 000 тонн в год. В Ялуторовске работает мусороперегрузочная станция», — уточнили в Информационном центре правительства Тюменской области.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет совещание с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня в Тюмени работает глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Вместе с руководителем федеральной службы осмотрели тюменский мусоросортировочный завод. Позже в правительстве региона поговорим о положении дел в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Обсудим перспективы развития отрасли», — сообщил Моор в своей публикации. Он отметил, что регион является одним из лидеров по сортировке ТКО среди субъектов РФ. В Информационном центре регионального правительства добавили, что на сегодняшний день в Тюменской области работает три мусороперерабатывающих завода. «В Тюменской области три мусоросортировочных завода: в Тюмени — мощностью 350 000 тонн в год; в Тобольске — мощностью 40 000 тонн в год; в Ишимском районе — мощностью 25 000 тонн в год. В Ялуторовске работает мусороперегрузочная станция», — уточнили в Информационном центре правительства Тюменской области.
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