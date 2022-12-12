Из-за подорожания стройматериалов тюменские семьи вынуждены экономить на ремонте

По словам тюменцев, цены выросли даже на услуги дизайнеров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени вынуждены экономить на ремонте квартир из-за подорожания стоимости на строительные материалы. Об этом тюменцы рассказали корреспонденту URA.RU. По их словам, в цене выросла и сантехника, и напольные покрытия, и даже услуги дизайнеров.

«Мы решили закончить ремонт в квартире и отремонтировать второй туалет. Основной ремонт мы делали в 2018 году и, по нашим наблюдениям, сейчас цены выросли в четыре раза. Раньше керамогранит стоил 800 рублей за квадрат, теперь — 2 000. Унитазы стоили в районе 15 000, сейчас приличный уже от 30 000 рублей. И это не какие-то дорогие магазины, мы закупались в „Леруа“. Дизайнеры тоже подняли цены: четыре года назад за квадрат мы отдавали полторы тысячи рублей, сейчас уже три», — сообщает тюменка Софья Б.

Другая семейная пара тюменцев также столкнулась с трудностями при ремонте. «Мы купили новую квартиру. Старую продали, решили въехать в новую и делать параллельно ремонт. Все стало очень дорого. Цены на мебель вообще запредельные. Раньше можно было недорого и стильно обставить квартиру в „Икее“, сейчас только „Хофф“ и „Леруа“ остаются. Но там-то цены гораздо выше, чем в „Икее“. На заказ делать вообще не вариант — долго ждать, да и дорого выйдет. В итоге решили пока спать на матрасе и копить», — рассказала Екатерина Черняева.

Агентство направило запрос в управление федеральной антимонопольной службы по Тюменской области. Ответ не него ожидается.