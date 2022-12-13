Зеленский потребовал ликвидировать окружной админсуд в Киеве

14 декабря 2022 в 01:36 Размер текста - 17 +

В суде считают, что решение не соответствует положениям Конституции Украины Фото: Официальный сайт президента Украины В Украине будет ликвидирован Окружной административный суд Киева (ОАСК) и создан Киевский городской окружной административный суд. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. «Проект закона о ликвидации Окружного административного суда Киева возвращен с подписью президента. Вместо него будет образован Киевский городской окружной административный суд», — сообщается на сайте Верховной Рады Украины. Парламент Украины проголосовал за ликвидацию ОАСК. В суде считают, что это «решение не соответствует положениям Конституции Украины, процессуального законодательства и требованиям военного времени» и отмечают, что рассмотрение дел каждый раз будет начинаться сначала, так как они будут передаваться сначала в Киевский окружной административный суд, а затем в Киевский городской окружной административный суд. Ранее экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что режим Зеленского не сможет пережить зиму. По его мнению, время режима на исходе, а задачи по военному конфликту выполнены не до конца.

В Украине будет ликвидирован Окружной административный суд Киева (ОАСК) и создан Киевский городской окружной административный суд. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. «Проект закона о ликвидации Окружного административного суда Киева возвращен с подписью президента. Вместо него будет образован Киевский городской окружной административный суд», — сообщается на сайте Верховной Рады Украины. Парламент Украины проголосовал за ликвидацию ОАСК. В суде считают, что это «решение не соответствует положениям Конституции Украины, процессуального законодательства и требованиям военного времени» и отмечают, что рассмотрение дел каждый раз будет начинаться сначала, так как они будут передаваться сначала в Киевский окружной административный суд, а затем в Киевский городской окружной административный суд. Ранее экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что режим Зеленского не сможет пережить зиму. По его мнению, время режима на исходе, а задачи по военному конфликту выполнены не до конца.