В суде считают, что решение не соответствует положениям Конституции УкраиныФото: Официальный сайт президента Украины
В Украине будет ликвидирован Окружной административный суд Киева (ОАСК) и создан Киевский городской окружной административный суд. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.
«Проект закона о ликвидации Окружного административного суда Киева возвращен с подписью президента. Вместо него будет образован Киевский городской окружной административный суд», — сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
Парламент Украины проголосовал за ликвидацию ОАСК. В суде считают, что это «решение не соответствует положениям Конституции Украины, процессуального законодательства и требованиям военного времени» и отмечают, что рассмотрение дел каждый раз будет начинаться сначала, так как они будут передаваться сначала в Киевский окружной административный суд, а затем в Киевский городской окружной административный суд.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что режим Зеленского не сможет пережить зиму. По его мнению, время режима на исходе, а задачи по военному конфликту выполнены не до конца.
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В Украине будет ликвидирован Окружной административный суд Киева (ОАСК) и создан Киевский городской окружной административный суд. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. «Проект закона о ликвидации Окружного административного суда Киева возвращен с подписью президента. Вместо него будет образован Киевский городской окружной административный суд», — сообщается на сайте Верховной Рады Украины. Парламент Украины проголосовал за ликвидацию ОАСК. В суде считают, что это «решение не соответствует положениям Конституции Украины, процессуального законодательства и требованиям военного времени» и отмечают, что рассмотрение дел каждый раз будет начинаться сначала, так как они будут передаваться сначала в Киевский окружной административный суд, а затем в Киевский городской окружной административный суд. Ранее экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что режим Зеленского не сможет пережить зиму. По его мнению, время режима на исходе, а задачи по военному конфликту выполнены не до конца.