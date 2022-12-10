Экс-депутат Рады: режим Зеленского не переживает зиму

10 декабря 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Атаки по России со стороны Украины сопровождаются сторонними силами, заявил Илья Кива Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский и его режим не смогут пережить зиму. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. «Время режима Зеленского на исходе. Зиму он может не выстоять, а не все задачи по военному конфликту еще выполнены», — написал Кива в своем telegram-канале. Бывший депутат отметил, что после заявлений США о расширении географии целей на территории РФ для ударов со стороны Украины «можно увеличить провокацию применения оружия, расширяя возможности». Также он сказал, что теракты и удары по России со стороны ВСУ сопровождаются сторонними силами. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для Украины предстоящая зима может стать худшей со времен Второй мировой войны. По его словам, это связано с отключением электроэнергии на украинской территории в результате ударов по инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский и его режим не смогут пережить зиму. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. «Время режима Зеленского на исходе. Зиму он может не выстоять, а не все задачи по военному конфликту еще выполнены», — написал Кива в своем telegram-канале. Бывший депутат отметил, что после заявлений США о расширении географии целей на территории РФ для ударов со стороны Украины «можно увеличить провокацию применения оружия, расширяя возможности». Также он сказал, что теракты и удары по России со стороны ВСУ сопровождаются сторонними силами. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для Украины предстоящая зима может стать худшей со времен Второй мировой войны. По его словам, это связано с отключением электроэнергии на украинской территории в результате ударов по инфраструктуре.