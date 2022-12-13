Тюменские чиновники подали в суд на администрацию Ялуторовска

Предмет суда — коммунальный объект стоимостью 50 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Дирекция коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области хочет взыскать с администрации Ялуторовска 49,8 млн рублей. Это деньги, которые были вложены в реконструкцию канализационных очистных сооружений в 2008 году, пояснила в беседе с URA.RU начальник отдела правового обеспечения Дирекции Светлана Орлова.

«Дело не в том, что мы эти 50 миллионов вложили и теперь хотим вернуть. Мы много объектов в то время строили. Их должным образом не передали муниципалитетам. С тех пор законы поменялись. Сейчас суд — это единственный способ документально оформить такую передачу. Можно сказать, стандартная процедура», — добавила Орлова.

Однако в материалах дела, которые опубликованы в информационной системе «Картотека арбитражных дел», указано, что речь идет именно о взыскании. Почему в иске указана именно такая формулировка, в Дирекции не пояснили. URA.RU направило запрос в администрацию Ялуторовска и областной Арбитражный суд. Ответы ожидаются.

Известно, что единственным учредителем Дирекции коммунально-хозяйственного строительства является департамент ЖКХ Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что в ведение этого департамента в правительстве региона планировали отдать еще и энергетику — региональные электросети, работу с поставщиками электроэнергии и разработку стратегии энергосбережения в Тюменской области. Но изменений не произошло.