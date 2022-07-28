В Тюменской области изменят название властной структуры

Чиновники хотят переименовать областной департамент ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Тюменской области хотят переименовать управление жилищно-коммунального хозяйства региона. Соответствующий проект был выдвинут на обсуждение, сейчас он удален, но документ есть в распоряжении URA.RU.

«В постановление „Об утверждении положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области“ внести изменения. В наименовании после слов „о департаменте“ дополнить словами „энергетики и“», — говорится в документе.

Таким образом, департамент ЖКХ Тюменской области может стать департаментом энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время проект постановления удален с официального сайта правительства. URA.RU направило запрос в информационный центр региона с просьбой пояснить, в связи с чем планируется переименование структуры.

Ранее URA.RU писало, что в мае областной департамент ЖКХ возглавил новый директор. Им стал экс-руководитель департамента городского хозяйства Тюмени Семен Тегенцев.