28 июля 2022

В Тюменской области изменят название властной структуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, чиновники, собрание, заседание думы, мужской костюм, депутаты, собрание глав
Чиновники хотят переименовать областной департамент ЖКХ Фото:

Власти Тюменской области хотят переименовать управление жилищно-коммунального хозяйства региона. Соответствующий проект был выдвинут на обсуждение, сейчас он удален, но документ есть в распоряжении URA.RU.

«В постановление „Об утверждении положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области“ внести изменения. В наименовании после слов „о департаменте“ дополнить словами „энергетики и“», — говорится в документе.

Таким образом, департамент ЖКХ Тюменской области может стать департаментом энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время проект постановления удален с официального сайта правительства. URA.RU направило запрос в информационный центр региона с просьбой пояснить, в связи с чем планируется переименование структуры.

Ранее URA.RU писало, что в мае областной департамент ЖКХ возглавил новый директор. Им стал экс-руководитель департамента городского хозяйства Тюмени Семен Тегенцев.

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Власти Тюменской области хотят переименовать управление жилищно-коммунального хозяйства региона. Соответствующий проект был выдвинут на обсуждение, сейчас он удален, но документ есть в распоряжении URA.RU. «В постановление „Об утверждении положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области“ внести изменения. В наименовании после слов „о департаменте“ дополнить словами „энергетики и“», — говорится в документе. Таким образом, департамент ЖКХ Тюменской области может стать департаментом энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время проект постановления удален с официального сайта правительства. URA.RU направило запрос в информационный центр региона с просьбой пояснить, в связи с чем планируется переименование структуры. Ранее URA.RU писало, что в мае областной департамент ЖКХ возглавил новый директор. Им стал экс-руководитель департамента городского хозяйства Тюмени Семен Тегенцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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