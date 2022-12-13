13 декабря 2022

Власти ЯНАО подтвердили гибель жителя Лабытнанги в зоне СВО

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Прощание с Иван Воробьевым состоится 15 декабря Фото:

В правительстве ЯНАО подтвердили гибель жителя Лабытнанги Ивана Воробьева в зоне проведения СВО. Как сообщили на странице «Типичный Ямал» в telegram-канале, похороны состоятся 15 декабря.

«В ходе спецоперации погиб житель Лабытнанги Иван Воробьев. Мужчина служил по контракту. Похороны планируются завтра в четверг, 15 декабря, на новом кладбище», — говорится в telegram-канале.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины.

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В правительстве ЯНАО подтвердили гибель жителя Лабытнанги Ивана Воробьева в зоне проведения СВО. Как сообщили на странице «Типичный Ямал» в telegram-канале, похороны состоятся 15 декабря. «В ходе спецоперации погиб житель Лабытнанги Иван Воробьев. Мужчина служил по контракту. Похороны планируются завтра в четверг, 15 декабря, на новом кладбище», — говорится в telegram-канале. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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