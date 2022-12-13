Тюменские власти начали переговоры с инвестором в проект, отмененный из-за скандала

Изначально кампус хотели построить в Заречной части Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Правительство Тюменской области начало переговоры с потенциальными инвесторами, готовыми вложиться в строительство межвузовского кампуса в столице региона. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре области. Ранее строительство кампуса было перенесено из-за скандала с жителями Тюмени.

«Финансирование создания кампуса планируется из федерального и регионального бюджетов, а также средств инвесторов. В настоящее время ведутся переговоры. Общий объем средств на реализацию мероприятия будет известен после определения объема софинансирования из федерального бюджета», — ответили в инфоцентре на запрос агентства.

Строительство кампуса должно было начаться в Заречной части Тюмени, но местные жители выступили резко против. Люди не хотели отдавать свои дома и земельные участки под эти цели. Новое место возведения пока не называется.