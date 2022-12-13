13 декабря 2022

Тюменские власти начали переговоры с инвестором в проект, отмененный из-за скандала

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, дом, частный сектор, зарека, тюмень, виды тюмени
Изначально кампус хотели построить в Заречной части Тюмени Фото:

Правительство Тюменской области начало переговоры с потенциальными инвесторами, готовыми вложиться в строительство межвузовского кампуса в столице региона. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре области. Ранее строительство кампуса было перенесено из-за скандала с жителями Тюмени.

«Финансирование создания кампуса планируется из федерального и регионального бюджетов, а также средств инвесторов. В настоящее время ведутся переговоры. Общий объем средств на реализацию мероприятия будет известен после определения объема софинансирования из федерального бюджета», — ответили в инфоцентре на запрос агентства.

Строительство кампуса должно было начаться в Заречной части Тюмени, но местные жители выступили резко против. Люди не хотели отдавать свои дома и земельные участки под эти цели. Новое место возведения пока не называется.

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Правительство Тюменской области начало переговоры с потенциальными инвесторами, готовыми вложиться в строительство межвузовского кампуса в столице региона. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре области. Ранее строительство кампуса было перенесено из-за скандала с жителями Тюмени. «Финансирование создания кампуса планируется из федерального и регионального бюджетов, а также средств инвесторов. В настоящее время ведутся переговоры. Общий объем средств на реализацию мероприятия будет известен после определения объема софинансирования из федерального бюджета», — ответили в инфоцентре на запрос агентства. Строительство кампуса должно было начаться в Заречной части Тюмени, но местные жители выступили резко против. Люди не хотели отдавать свои дома и земельные участки под эти цели. Новое место возведения пока не называется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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