Мэр Кургана исчезла из информационной повестки из-за закрытых совещаний

В середине декабря глава Кургана проводит закрытые совещания с чиновниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы обеспокоены отсутствием мэра города Елены Ситниковой в информационной повестке. Крупные мероприятия проводит первый зам мэра Павел Каргаполов. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников. В пресс-службе мэрии пояснили, что Ситникова занята подведением итогов года.

«Всю неделю последние публичные совещания проводили заместители мэра. Межведомственный совет по профилактике правонарушений проводил первый зам Павел Каргаполов. При этом мэра не было на заседании Общественного Совета по созданию благоприятной городской среды при главе города Кургана», — говорят инсайдеры. Они предположили, что глава города может находиться в отпуске, поэтому на заседаниях ее замещают коллеги из администрации.

В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что Ситникова работает в обычном режиме. «Сейчас идет окончание финансового года, проводится много внутренних рабочих совещаний», — объяснили в администрации.

До этого URA.RU писало, что накануне, 14 декабря, губернатор Курганской области Вадим Шумков провел совещание с главами округов по видеосвязи. По словам источников URA.RU, темой беседы стали подведение итогов за 2022 год и подготовка районов к празднованию Нового года.