Мэр из ЯНАО оценил работу коммунальных служб. Видео

16 декабря 2022 в 01:36 Размер текста - 17 +

Гаранин лично проверил работу коммунальных служб Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин во время встречи с представителями управляющих компаний, оценил их работу. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «Каждый день в своих соцсетях вижу обращения и комментарии наших горожан о работе управляющих компаний. Встретился с представителями организаций и лично все проверил. Радует, что несмотря на то, что осадков в этом году выпало немного, какие-то организации понимают ответственность перед жителями и уже активно занимаются расчисткой дворов», — говорится в новости. Гаранин отметил положительную работу компании «Нордстарт». Представители других УК получили ряд замечаний от главы города: «Не будете должным образом выполнять свою работу, люди выберут другую управляющую организацию». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО депутат написал донос на мэра из-за уборки снега. Депутат думы Урая (ХМАО) Артем Кукушкин сообщил, что глава города получил представление прокуратуры по включению в реестр муниципального имущества проездов микрорайона, но не исполнил его.

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин во время встречи с представителями управляющих компаний, оценил их работу. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «Каждый день в своих соцсетях вижу обращения и комментарии наших горожан о работе управляющих компаний. Встретился с представителями организаций и лично все проверил. Радует, что несмотря на то, что осадков в этом году выпало немного, какие-то организации понимают ответственность перед жителями и уже активно занимаются расчисткой дворов», — говорится в новости. Гаранин отметил положительную работу компании «Нордстарт». Представители других УК получили ряд замечаний от главы города: «Не будете должным образом выполнять свою работу, люди выберут другую управляющую организацию». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО депутат написал донос на мэра из-за уборки снега. Депутат думы Урая (ХМАО) Артем Кукушкин сообщил, что глава города получил представление прокуратуры по включению в реестр муниципального имущества проездов микрорайона, но не исполнил его.