В ХМАО депутат написал донос на мэра из-за уборки снега

13 декабря 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

В Урае депутат несколько лет добивается уборки снега в микрорайоне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат думы Урая (ХМАО) Артем Кукушкин пожаловался в Следственный комитет на мэра города Тимура Закирзянова, его замов и других чиновников из-за неубранного снега в микрорайоне 2А. Кукушкин сообщил корреспонденту URA.RU, что глава города получил представление прокуратуры по включению в реестр муниципального имущества проездов микрорайона, но не исполнил его. «Я живу во 2А микрорайоне несколько лет, и каждую зиму пытаюсь добиться уборки снега во внутридворовых проездах. Пришлось обратиться в Следственный комитет по поводу неисполнения главой города Закирзяновым, заместителем главы Ашихминым, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом Гарифовым, начальником МКУ „УЖКХ г. Урай“ Лаушкиным и иными должностными лицами своих обязанностей по включению в реестр муниципального имущества и постановку на баланс муниципальной казны проездов в микрорайоне 2А по представлению прокуратуры. Пока проезды не будут взяты на баланс, их нет основания убирать», — сообщил Кукушкин. В пресс-службе Следственного комитета ХМАО корреспонденту агентства подтвердили получение жалобы депутата, по ней проводится проверка. В мэрии Урая в ответ на журналистский запрос URA.RU прокомментировали, что после получения представления прокурора часть проездов была включена в муниципальную собственность. «Следует отметить, что не все проезды включены в городской контракт, так как содержание проездов, расположенных в границах земельных участков под многоквартирными жилыми домами и относящихся к общему имуществу собственников помещений, является зоной ответственности управляющей организации. Поэтому у администрации отсутствуют правовые основания для финансирования работ по уборке таких проездов от снега», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что депутат Кукушкин обвинил спикера думы Урая Александра Величко в сокрытии сведений при подаче налоговой декларации. По мнению Кукушкина, Величко не указал при подаче данных земельный участок, находящийся в пользовании супруги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы Урая (ХМАО) Артем Кукушкин пожаловался в Следственный комитет на мэра города Тимура Закирзянова, его замов и других чиновников из-за неубранного снега в микрорайоне 2А. Кукушкин сообщил корреспонденту URA.RU, что глава города получил представление прокуратуры по включению в реестр муниципального имущества проездов микрорайона, но не исполнил его. «Я живу во 2А микрорайоне несколько лет, и каждую зиму пытаюсь добиться уборки снега во внутридворовых проездах. Пришлось обратиться в Следственный комитет по поводу неисполнения главой города Закирзяновым, заместителем главы Ашихминым, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом Гарифовым, начальником МКУ „УЖКХ г. Урай“ Лаушкиным и иными должностными лицами своих обязанностей по включению в реестр муниципального имущества и постановку на баланс муниципальной казны проездов в микрорайоне 2А по представлению прокуратуры. Пока проезды не будут взяты на баланс, их нет основания убирать», — сообщил Кукушкин. В пресс-службе Следственного комитета ХМАО корреспонденту агентства подтвердили получение жалобы депутата, по ней проводится проверка. В мэрии Урая в ответ на журналистский запрос URA.RU прокомментировали, что после получения представления прокурора часть проездов была включена в муниципальную собственность. «Следует отметить, что не все проезды включены в городской контракт, так как содержание проездов, расположенных в границах земельных участков под многоквартирными жилыми домами и относящихся к общему имуществу собственников помещений, является зоной ответственности управляющей организации. Поэтому у администрации отсутствуют правовые основания для финансирования работ по уборке таких проездов от снега», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что депутат Кукушкин обвинил спикера думы Урая Александра Величко в сокрытии сведений при подаче налоговой декларации. По мнению Кукушкина, Величко не указал при подаче данных земельный участок, находящийся в пользовании супруги.