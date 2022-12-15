В ДТП с автобусом в Хабаровском крае погибли шесть вахтовиков

16 декабря 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

Автобус с вахтовиками перевернулся в Хабаровском крае Фото: Сергей Леонов © URA.RU Шесть вахтовиков погибли в ДТП с автобусом в Хабаровском крае, еще 17 человек госпитализированы. Об этом сообщила представитель регионального ГИБДД Ольга Голубева. «На 178-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре сошел с трассы автобус с вахтовиками. В результате ДТП погибли на месте пять человек, еще один в карете скорой помощи. По предварительным данным, 17 человек еще госпитализировано», — приводит РИА Новости слова Голубевой. Уточняется, что на месте аварии работают экстренные службы. Этой же ночью после ДТП с автоцистерной в Калужской области на трассе М-3 «Украина» произошла утечка аммиака. В результате аварии погиб один человек. Кроме того, в среду Следственный комитет РФ по Пермском краю начал проверку по факту ДТП с автобусом в регионе. В понедельник в Кизеле рейсовый автобус опрокинулся в кювет, в результате чего пострадали пассажиры.

Шесть вахтовиков погибли в ДТП с автобусом в Хабаровском крае, еще 17 человек госпитализированы. Об этом сообщила представитель регионального ГИБДД Ольга Голубева. «На 178-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре сошел с трассы автобус с вахтовиками. В результате ДТП погибли на месте пять человек, еще один в карете скорой помощи. По предварительным данным, 17 человек еще госпитализировано», — приводит РИА Новости слова Голубевой. Уточняется, что на месте аварии работают экстренные службы. Этой же ночью после ДТП с автоцистерной в Калужской области на трассе М-3 «Украина» произошла утечка аммиака. В результате аварии погиб один человек. Кроме того, в среду Следственный комитет РФ по Пермском краю начал проверку по факту ДТП с автобусом в регионе. В понедельник в Кизеле рейсовый автобус опрокинулся в кювет, в результате чего пострадали пассажиры.