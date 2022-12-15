Утечка аммиака произошла после ДТП с автоцистерной в Калужской области на трассе М-3 «Украина». Об этом сообщили представители экстренных служб.
«В районе 281-го км трассы М-3 „Украина“ произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. В результате него опрокинулась цистерна с аммиаком, произошла утечка паров», — передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Уточняется, что в результате аварии погиб один человек.
В цистерне находилось порядка восьми кубометров аммиака, для нейтрализации его паров пожарные выставили водяную завесу. На данный момент движение по трассе перекрыто. Сообщается, что ближайший населенный пункт находится в пяти километрах от места ДТП.
В августе силы МЧС Донецкой народной республики смогли предотвратить утечку аммиака на пивоваренном заводе в Донецке. ЧП произошло в результате обстрела ВСУ. Военный корреспондент Георгий Медведев заявил, что украинские националисты пытались специально устроить химическую провокацию, потому прицельно били по заводу.
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Утечка аммиака произошла после ДТП с автоцистерной в Калужской области на трассе М-3 «Украина». Об этом сообщили представители экстренных служб. «В районе 281-го км трассы М-3 „Украина“ произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. В результате него опрокинулась цистерна с аммиаком, произошла утечка паров», — передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Уточняется, что в результате аварии погиб один человек. В цистерне находилось порядка восьми кубометров аммиака, для нейтрализации его паров пожарные выставили водяную завесу. На данный момент движение по трассе перекрыто. Сообщается, что ближайший населенный пункт находится в пяти километрах от места ДТП. В августе силы МЧС Донецкой народной республики смогли предотвратить утечку аммиака на пивоваренном заводе в Донецке. ЧП произошло в результате обстрела ВСУ. Военный корреспондент Георгий Медведев заявил, что украинские националисты пытались специально устроить химическую провокацию, потому прицельно били по заводу.