Утечка аммиака произошла в Калужской области после ДТП 16 декабря 2022 в 02:42 Размер текста - 17 + Пожарные выставили водяную завесу для предотвращения утечки аммиака Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Утечка аммиака произошла после ДТП с автоцистерной в Калужской области на трассе М-3 «Украина». Об этом сообщили представители экстренных служб. «В районе 281-го км трассы М-3 „Украина“ произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. В результате него опрокинулась цистерна с аммиаком, произошла утечка паров», — передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Уточняется, что в результате аварии погиб один человек. В цистерне находилось порядка восьми кубометров аммиака, для нейтрализации его паров пожарные выставили водяную завесу. На данный момент движение по трассе перекрыто. Сообщается, что ближайший населенный пункт находится в пяти километрах от места ДТП. В августе силы МЧС Донецкой народной республики смогли предотвратить утечку аммиака на пивоваренном заводе в Донецке. ЧП произошло в результате обстрела ВСУ. Военный корреспондент Георгий Медведев заявил, что украинские националисты пытались специально устроить химическую провокацию, потому прицельно били по заводу. Утечка аммиака произошла после ДТП с автоцистерной в Калужской области на трассе М-3 «Украина». Об этом сообщили представители экстренных служб. «В районе 281-го км трассы М-3 „Украина“ произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. В результате него опрокинулась цистерна с аммиаком, произошла утечка паров», — передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Уточняется, что в результате аварии погиб один человек. В цистерне находилось порядка восьми кубометров аммиака, для нейтрализации его паров пожарные выставили водяную завесу. На данный момент движение по трассе перекрыто. Сообщается, что ближайший населенный пункт находится в пяти километрах от места ДТП. В августе силы МЧС Донецкой народной республики смогли предотвратить утечку аммиака на пивоваренном заводе в Донецке. ЧП произошло в результате обстрела ВСУ. Военный корреспондент Георгий Медведев заявил, что украинские националисты пытались специально устроить химическую провокацию, потому прицельно били по заводу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям