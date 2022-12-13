СК проводит проверку из-за ДТП с перевернувшимся автобусом в Пермском крае

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермском краю проводит проверку факту ДТП с автобусом в регионе. В понедельник 12 декабря в Кизеле рейсовый автобус опрокинулся в кювет, в результате чего пострадали пассажиры, сообщается на сайте комитета.
«Предварительно установлено, что 12 декабря 2022 года при движении по автодороге в городе Кизел водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса в кювет. Следственными органами проводится процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия», — говорится на сайте. Собственником автобуса является местный индивидуальный предприниматель.
В момент аварии в автобусе находилось шесть человек. Двоих из них пришлось госпитализировать, остальным была оказана медпомощь на месте. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермском краю проводит проверку факту ДТП с автобусом в регионе. В понедельник 12 декабря в Кизеле рейсовый автобус опрокинулся в кювет, в результате чего пострадали пассажиры, сообщается на сайте комитета. «Предварительно установлено, что 12 декабря 2022 года при движении по автодороге в городе Кизел водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса в кювет. Следственными органами проводится процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия», — говорится на сайте. Собственником автобуса является местный индивидуальный предприниматель. В момент аварии в автобусе находилось шесть человек. Двоих из них пришлось госпитализировать, остальным была оказана медпомощь на месте. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.