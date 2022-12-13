СК проводит проверку из-за ДТП с перевернувшимся автобусом в Пермском крае

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермском краю проводит проверку факту ДТП с автобусом в регионе. В понедельник 12 декабря в Кизеле рейсовый автобус опрокинулся в кювет, в результате чего пострадали пассажиры, сообщается на сайте комитета.

«Предварительно установлено, что 12 декабря 2022 года при движении по автодороге в городе Кизел водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса в кювет. Следственными органами проводится процессуальная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия», — говорится на сайте. Собственником автобуса является местный индивидуальный предприниматель.

В момент аварии в автобусе находилось шесть человек. Двоих из них пришлось госпитализировать, остальным была оказана медпомощь на месте. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.