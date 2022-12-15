Жителей Курганской области будут судить за сожжение человека

Потерпевшего облили бензином и подожгли Фото: Екатерина Сычкова

Жители Далматовского муниципального округа, которых обвиняют в избиении и сожжении человека, что привело к его смерти, предстанут перед судом. Данная информация была размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствие по уголовному делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В скором времени дело по существу рассмотрит суд», — указано в сообщении.

По данным следствия, 14 апреля потерпевший пришел в дом знакомого, чтобы присмотреть за его хозяйством. Там находились нетрезвый родственник хозяина и его товарищ, которые пригласили мужчину выпить алкоголь. Между мужчинами возникла ссора, во время которой обвиняемые жестоко избили потерпевшего руками, ногами, палками, металлической трубой, а также применили нож. После этого они облили потерпевшего бензином и подожгли. Мужчина скончался спустя непродолжительное время. Его тело нашел местный житель.

Местных жителей 1989 и 1994 годов рождения обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору. Также одного из них обвиняют в краже телефона у потерпевшего.

Обновлено в 14:00 по уральскому времени

«Дело будет направлено в Курганский областной суд для рассмотрения по существу. За совершение убийства при отягчающих обстоятельствах виновным может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — объяснили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.