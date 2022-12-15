Власти ЯНАО объявили конкурс на должность замдиректора ключевого департамента

16 декабря 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

В департамент ЯНАО требуется сотрудник на руководящую должность Фото: Александр Мамаев © URA.RU Власти ЯНАО объявили конкурс на должность замдиректора департамента природных ресурсов и экологии. Вакансия размещена на сайте hh.ru. «Приглашаем к участию в конкурсе в резерв управленческих кадров Ямала на должность заместителя директора департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО. Заявки принимаются с 15 декабря 2022 года по 17 января 2023 года», — говорится в вакансии. Отмечается, что в конкурсе будет несколько этапов, результаты будут объявлены 22 февраля 2023 года. Соискателям предлагают служебное жилье и транспорт в Салехарде, отпуск от 57 дней, соцпакет. При переезде дополнительный недельный отпуск на обустройство и единовременное пособие. Агентство обратилось в окружное правительство с просьбой прокомментировать уровень заработной платы на указанную должность. На момент публикации этого сделать не удалось. После ухода с должности директора департамента экологии Сергея Хрущева, обязанности руководителя исполняет первый заместитель Александр Гаврилюк. В скором времени ожидается его назначение на должность начальника департамента.

Власти ЯНАО объявили конкурс на должность замдиректора департамента природных ресурсов и экологии. Вакансия размещена на сайте hh.ru. «Приглашаем к участию в конкурсе в резерв управленческих кадров Ямала на должность заместителя директора департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО. Заявки принимаются с 15 декабря 2022 года по 17 января 2023 года», — говорится в вакансии. Отмечается, что в конкурсе будет несколько этапов, результаты будут объявлены 22 февраля 2023 года. Соискателям предлагают служебное жилье и транспорт в Салехарде, отпуск от 57 дней, соцпакет. При переезде дополнительный недельный отпуск на обустройство и единовременное пособие. Агентство обратилось в окружное правительство с просьбой прокомментировать уровень заработной платы на указанную должность. На момент публикации этого сделать не удалось. После ухода с должности директора департамента экологии Сергея Хрущева, обязанности руководителя исполняет первый заместитель Александр Гаврилюк. В скором времени ожидается его назначение на должность начальника департамента.