Сборная полиции обыграла команду мэра из ЯНАО. Фото

18 декабря 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Дружеский турнир по волейболу посвящен 301 годовщине образования прокуратуры Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял участие в товарищеском матче по волейболу, по результатам которого его команда уступила команде ОМВД. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «Провели воскресенье на спортивной площадке. Сыграли товарищеские матчи по волейболу между сборными командами „Ночные совы“, прокуратуры и ОМВД. Борьба была упорной, честной. Сильнее оказались наши полицейские, второе место у „Ночных сов“, почетная бронза — у сборной прокуратуры», — говорится в сообщении. Андрей Воронов отметил, что команду прокуратуры возглавил главный прокурор города Александр Строгалев, команду полиции — начальник ОМВД Дмитрий Соловьев. Дружеский турнир посвящен 301-й годовщине образования прокуратуры. Ранее URA.RU cообщало, что в Кургане девушки из ФССП устроили бои на татами. В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Курганской области уточнили, что в соревнованиях принимали участие 13 женщин. Андрей Воронов выступал в составе команды «Ночные совы» telegram-канал Андрея Воронова

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял участие в товарищеском матче по волейболу, по результатам которого его команда уступила команде ОМВД. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «Провели воскресенье на спортивной площадке. Сыграли товарищеские матчи по волейболу между сборными командами „Ночные совы“, прокуратуры и ОМВД. Борьба была упорной, честной. Сильнее оказались наши полицейские, второе место у „Ночных сов“, почетная бронза — у сборной прокуратуры», — говорится в сообщении. Андрей Воронов отметил, что команду прокуратуры возглавил главный прокурор города Александр Строгалев, команду полиции — начальник ОМВД Дмитрий Соловьев. Дружеский турнир посвящен 301-й годовщине образования прокуратуры. Ранее URA.RU cообщало, что в Кургане девушки из ФССП устроили бои на татами. В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Курганской области уточнили, что в соревнованиях принимали участие 13 женщин.