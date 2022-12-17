17 декабря 2022
16 декабря 2022

Сборная полиции обыграла команду мэра из ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, спорт, пляжный волейбол
Дружеский турнир по волейболу посвящен 301 годовщине образования прокуратуры Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял участие в товарищеском матче по волейболу, по результатам которого его команда уступила команде ОМВД. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Провели воскресенье на спортивной площадке. Сыграли товарищеские матчи по волейболу между сборными командами „Ночные совы“, прокуратуры и ОМВД. Борьба была упорной, честной. Сильнее оказались наши полицейские, второе место у „Ночных сов“, почетная бронза — у сборной прокуратуры», — говорится в сообщении.

Андрей Воронов отметил, что команду прокуратуры возглавил главный прокурор города Александр Строгалев, команду полиции — начальник ОМВД Дмитрий Соловьев. Дружеский турнир посвящен 301-й годовщине образования прокуратуры.

Ранее URA.RU cообщало, что в Кургане девушки из ФССП устроили бои на татами. В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Курганской области уточнили, что в соревнованиях принимали участие 13 женщин.

Андрей Воронов выступал в составе команды «Ночные совы»

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей.

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов принял участие в товарищеском матче по волейболу, по результатам которого его команда уступила команде ОМВД. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «Провели воскресенье на спортивной площадке. Сыграли товарищеские матчи по волейболу между сборными командами „Ночные совы“, прокуратуры и ОМВД. Борьба была упорной, честной. Сильнее оказались наши полицейские, второе место у „Ночных сов“, почетная бронза — у сборной прокуратуры», — говорится в сообщении. Андрей Воронов отметил, что команду прокуратуры возглавил главный прокурор города Александр Строгалев, команду полиции — начальник ОМВД Дмитрий Соловьев. Дружеский турнир посвящен 301-й годовщине образования прокуратуры. Ранее URA.RU cообщало, что в Кургане девушки из ФССП устроили бои на татами. В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Курганской области уточнили, что в соревнованиях принимали участие 13 женщин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...