В Иркутской области произошел пожар на нефтегазоконденсатном месторождении. Видео

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
По предварительным данным, пострадал один человек Фото:

В Иркутской области произошел пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Усть-Кутский район, Верхнемарково. Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Информация уточняется», — заявил губернатор региона в своем telegram-канале. Он отметил, что, по предварительной информации, горит около тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности. Пострадал один человек.

Ранее в городе Ангарске (Иркутская область) загорелся нефтеперерабатывающий завод. Более 100 человек и 25 единиц техник ликвидировали пожар площадью более 2500 квадратных метров.

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В Иркутской области произошел пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. «Усть-Кутский район, Верхнемарково. Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Информация уточняется», — заявил губернатор региона в своем telegram-канале. Он отметил, что, по предварительной информации, горит около тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности. Пострадал один человек. Ранее в городе Ангарске (Иркутская область) загорелся нефтеперерабатывающий завод. Более 100 человек и 25 единиц техник ликвидировали пожар площадью более 2500 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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