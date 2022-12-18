В Иркутской области произошел пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.
«Усть-Кутский район, Верхнемарково. Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Информация уточняется», — заявил губернатор региона в своем telegram-канале. Он отметил, что, по предварительной информации, горит около тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности. Пострадал один человек.
Ранее в городе Ангарске (Иркутская область) загорелся нефтеперерабатывающий завод. Более 100 человек и 25 единиц техник ликвидировали пожар площадью более 2500 квадратных метров.
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В Иркутской области произошел пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. «Усть-Кутский район, Верхнемарково. Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Информация уточняется», — заявил губернатор региона в своем telegram-канале. Он отметил, что, по предварительной информации, горит около тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности. Пострадал один человек. Ранее в городе Ангарске (Иркутская область) загорелся нефтеперерабатывающий завод. Более 100 человек и 25 единиц техник ликвидировали пожар площадью более 2500 квадратных метров.