В Иркутской области произошел пожар на нефтегазоконденсатном месторождении. Видео 18 декабря 2022 в 21:23 Размер текста - 17 + По предварительным данным, пострадал один человек Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Иркутской области произошел пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. «Усть-Кутский район, Верхнемарково. Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Информация уточняется», — заявил губернатор региона в своем telegram-канале . Он отметил, что, по предварительной информации, горит около тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности. Пострадал один человек. Ранее в городе Ангарске (Иркутская область) загорелся нефтеперерабатывающий завод. Более 100 человек и 25 единиц техник ликвидировали пожар площадью более 2500 квадратных метров. В Иркутской области произошел пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. «Усть-Кутский район, Верхнемарково. Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Информация уточняется», — заявил губернатор региона в своем telegram-канале. Он отметил, что, по предварительной информации, горит около тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий номер сложности. Пострадал один человек. Ранее в городе Ангарске (Иркутская область) загорелся нефтеперерабатывающий завод. Более 100 человек и 25 единиц техник ликвидировали пожар площадью более 2500 квадратных метров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям