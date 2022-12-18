18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

Власти ЯНАО раскрыли, сколько выплатили переселенцам с Донбасса

В ЯНАО 480 жителей из ДНР, ЛНР и Херсона получили по 10 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы из Мариуполя в Безыменном. ДНР, эвакуация, беженцы, пункт временного размещения, катастрофа, гуманитарная
В ЯНАО 480 жителей из ДНР, ЛНР и Херсона получили по 10 000 рублей единовременной помощи Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

В 2022 году 480 жителей ДНР, ЛНР и части Херсонской области получили единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента социальной защиты ЯНАО Оксана Медынская.

«С этого года мы начали оформлять выплаты гражданам, которые вынужденно покинули территории ЛНР, ДНР, Херсонской области. <…>. Такая выплата [10 тысяч рублей] предоставлена порядка 480 гражданам», — сказала Медынская.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО более 400 жителей Донбасса получили материальную помощь. Им было выплачено по 10 000 рублей.

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В 2022 году 480 жителей ДНР, ЛНР и части Херсонской области получили единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента социальной защиты ЯНАО Оксана Медынская. «С этого года мы начали оформлять выплаты гражданам, которые вынужденно покинули территории ЛНР, ДНР, Херсонской области. <…>. Такая выплата [10 тысяч рублей] предоставлена порядка 480 гражданам», — сказала Медынская. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО более 400 жителей Донбасса получили материальную помощь. Им было выплачено по 10 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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