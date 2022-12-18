Власти ЯНАО раскрыли, сколько выплатили переселенцам с Донбасса

В ЯНАО 480 жителей из ДНР, ЛНР и Херсона получили по 10 000 рублей единовременной помощи
новость из сюжетаБеженцы с Донбасса и Украины
В 2022 году 480 жителей ДНР, ЛНР и части Херсонской области получили единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента социальной защиты ЯНАО Оксана Медынская.
«С этого года мы начали оформлять выплаты гражданам, которые вынужденно покинули территории ЛНР, ДНР, Херсонской области. <…>. Такая выплата [10 тысяч рублей] предоставлена порядка 480 гражданам», — сказала Медынская.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО более 400 жителей Донбасса получили материальную помощь. Им было выплачено по 10 000 рублей.
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