Тюменские поборники русской культуры отметят Новый год лососем, маринованным в водке

Маринованная в водке красная рыба будет подана на новогоднем фуршете Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменский «Центр русской культуры» разместил закупку на проведение новогоднего фуршета, в меню которого значатся маринованная в водке нерка, ягнятина, фрукты в соусе «Мохито» и другие угощения. Соответствующий лот размещен на портале госзакупок.

«Оказание услуг по организации фуршета в рамках проведения новогодних мероприятий. Заказчик: муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени „Центр русской культуры“. Меню: „Гречневый хруст с тартаром из нерки, маринованной в водке, с укропным песто“, „Посикунчики с ягнятиной на огуречно-горчичном дипе“, „Тарталет с глазированными фруктами в соусе Мохито“», — говорится в документах закупки.

Помимо этого, на фуршете для 30 человек гостей должны угощать лососем, приготовленным по японскому методу «Татаки», брусскетами (с лососем, мексиканским соусом гуакамоле и семечками льна, а также салями, халапеньо и сливочным сыром), роллами из языка и другими блюдами. Прием состоится 29 декабря во дворце культуры «Нефтяник». За услуги заказчик заплатит чуть менее 100 тысяч рублей.

Учредителем «Центра русской культуры» выступает департамент культуры администрации Тюмени. Учреждение занимается популяризация русской национальной культуры. Его специалисты проводят различные мероприятия для тюменцев, предоставляя им услуги просветительского, оздоровительного и развлекательного характера.

Для кого будет организован фуршет, в документах закупки не сказано. В Центре не ответили на звонки URA.RU, туда направлен письменный запрос.

По информации источника URA.RU в правительстве области, в настоящее время обоснованность закупки Центра уже проверяют в департаменте культуры региона. По версии инсайдера, бюджетные деньги учреждение собиралось потратить на корпоратив для сотрудников.