Ученые оценили развитие крупнейшего в мире питомника овцебыков в ЯНАО

Ученые пришли к выводу, что ямальский питомник овцебыков — единственный в России, который ежегодно может обеспечивать приплод до 25-28 телят Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Ученые изучили популяцию овцебыков, а также оценили перспективы развития питомника в ЯНАО. Питомник, который находится на территории Ямала, считается самым крупным в мире, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В рамках Года экологии на Ямале на территории природного парка „Ингилор“ завершены масштабные научные работы по изучению овцебыков. Некоторые исследования впервые организованы в регионе за всю историю возрождения популяции мускусного быка. Ученые пришли к выводу, что ямальский питомник овцебыков — единственный в России, который ежегодно может обеспечивать приплод до 25-28 телят и имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты составили подробный план по расселению овцебыка в округе до 2030 года. Животных планируют поселить в Тазовском районе и в горных частях Приуральского и Шурышкарского районов. «Ямальский питомник признан самым крупным в мире. Два специализированных питомника есть в Канаде и один — на Аляске. Но все они по количеству животных уступают российскому на Ямале», — добавили там.

Ранее сообщалось, что власти расширят питомник с овцебыками на 612 тысяч гектаров. Его смогут посещать и туристы, приехавшие познакомиться с культурой и природой региона.

В РФ существует федеральная программа, которая рассчитана на развитие генетических технологий. Благодаря модернизации технологий геноредактирования, в будущем станет возможно применять навыки в развитии сельского хозяйства и промышленности. Также решатся важнейшие проблемы современности, в том числе климатические и экологические.