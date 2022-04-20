В ЯНАО ради туристов расширят заповедник с овцебыками

В «Природно-Уральском» парке обитают овцебыки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО увеличат площадь природного парка «Природно-Уральский», созданного в 2014 году. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, туристам сделают доступ в заповедник.

«В Год экологии в Ямало-Ненецком автономном округе принято решение об увеличении площади и переименовании природного парка „Природно-Уральский“, созданного в 2014 году. Называться охраняемая территория теперь будет „Ингилор“ в честь живописной Ингилорской долины. Название переводится с ненецкого „Ледяное озеро“», — сообщается на сайте правительства.

Площадь парка составит почти один миллион гектаров, так как его увеличат на 612 тысяч гектаров. «Это северная часть Полярного Урала, там очень красиво — горы, места обитания различных животных. Мы будем охранять эту территорию и делать разумный управляемый доступ туристов, чтобы они могли там побывать», — сказал губернатор Дмитрий Артюхов.

На территории природного парка разводят популяцию овцебыков. Ранее URA.RU сообщало, что в «Природно-Уральском» парке браконьеры убивали животных. Силовики отреагировали только после того, как оленеводы начали писать жалобы.