22 декабря 2022

В Курганской области рабочий геологической компании погиб, попав под буровую штангу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больница Скорой медицинской помощи. Курган, бсмп, скорая помощь, больница, больница скорой помощи
Тяжело травмированного работника доставили в БСМП, но спасти его не удалось Фото:

В Курганской области работник АО «Центральное производственно-геологическое объединение» получил смертельную травму, попав под буровую штангу. Расследование инцидента завершено, решается вопрос о наказании для виновных, сообщили в государственной инспекции труда в Курганской области.

«В ходе гидрологических (поисковых) работ работник организации был тяжело травмирован начавшей вращение буровой штангой и потерял сознание. Пострадавшего доставили в ГБУ „Курганская больница скорой медицинской помощи“, где он скончался, не приходя в сознание. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности», — говорится в сообщении гострудинспекции.

Несчастный случай произошел в ноябре 2022 года. Причиной инцидента специалисты назвали неудовлетворительную организацию производства работ. В инспекции рекомендовали работодателю провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками предприятия, а также провести мероприятия по идентификации и оценке профессиональных рисков при производстве буровых работ и разработке перечне мероприятий по их снижению.

Будьте в курсе всех главных новостей Курганской области - читайте канал Курганистан.

В Курганской области работник АО «Центральное производственно-геологическое объединение» получил смертельную травму, попав под буровую штангу. Расследование инцидента завершено, решается вопрос о наказании для виновных, сообщили в государственной инспекции труда в Курганской области. «В ходе гидрологических (поисковых) работ работник организации был тяжело травмирован начавшей вращение буровой штангой и потерял сознание. Пострадавшего доставили в ГБУ „Курганская больница скорой медицинской помощи“, где он скончался, не приходя в сознание. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности», — говорится в сообщении гострудинспекции. Несчастный случай произошел в ноябре 2022 года. Причиной инцидента специалисты назвали неудовлетворительную организацию производства работ. В инспекции рекомендовали работодателю провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками предприятия, а также провести мероприятия по идентификации и оценке профессиональных рисков при производстве буровых работ и разработке перечне мероприятий по их снижению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...