В Курганской области рабочий геологической компании погиб, попав под буровую штангу

В Курганской области работник АО «Центральное производственно-геологическое объединение» получил смертельную травму, попав под буровую штангу. Расследование инцидента завершено, решается вопрос о наказании для виновных, сообщили в государственной инспекции труда в Курганской области.
«В ходе гидрологических (поисковых) работ работник организации был тяжело травмирован начавшей вращение буровой штангой и потерял сознание. Пострадавшего доставили в ГБУ „Курганская больница скорой медицинской помощи“, где он скончался, не приходя в сознание. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности», — говорится в сообщении гострудинспекции.
Несчастный случай произошел в ноябре 2022 года. Причиной инцидента специалисты назвали неудовлетворительную организацию производства работ. В инспекции рекомендовали работодателю провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками предприятия, а также провести мероприятия по идентификации и оценке профессиональных рисков при производстве буровых работ и разработке перечне мероприятий по их снижению.
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В Курганской области работник АО «Центральное производственно-геологическое объединение» получил смертельную травму, попав под буровую штангу. Расследование инцидента завершено, решается вопрос о наказании для виновных, сообщили в государственной инспекции труда в Курганской области. «В ходе гидрологических (поисковых) работ работник организации был тяжело травмирован начавшей вращение буровой штангой и потерял сознание. Пострадавшего доставили в ГБУ „Курганская больница скорой медицинской помощи“, где он скончался, не приходя в сознание. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности», — говорится в сообщении гострудинспекции. Несчастный случай произошел в ноябре 2022 года. Причиной инцидента специалисты назвали неудовлетворительную организацию производства работ. В инспекции рекомендовали работодателю провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками предприятия, а также провести мероприятия по идентификации и оценке профессиональных рисков при производстве буровых работ и разработке перечне мероприятий по их снижению.