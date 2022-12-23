Центр занятости Тазовского района признан лучшим в России
Министерство труда РФ признало центр занятости населения (ЦЗН) Тазовского района ЯНАО лучшим в России среди учреждений, обслуживающих до 50 тысяч человек. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал. Официально».
«ЦЗН в Тазовском районе занял первое место в номинации „Лучший центр занятости населения России 2 уровня“. Министр труда России Антон Котяков наградил руководителя центра Оксану Воротникову», — сообщается в Telegram.
Ранее URA.RU сообщало, что четыре ямальских проекта молодежных инициатив награждены в номинациях всероссийской премии «Большая перемена». Три из четырех проектов представил Новый Уренгой.
Специалисты ЦЗН Тазовского района
Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей.