23 декабря 2022
22 декабря 2022

Власти РФ признали центр занятости из ЯНАО лучшим в стране. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка вакансий для граждан предпенсионного возраста в центре занятости населения. Курган, ярмарка вакансий
Центр занятости Тазовского района признан лучшим в России Фото:

Министерство труда РФ признало центр занятости населения (ЦЗН) Тазовского района ЯНАО лучшим в России среди учреждений, обслуживающих до 50 тысяч человек. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал. Официально».

«ЦЗН в Тазовском районе занял первое место в номинации „Лучший центр занятости населения России 2 уровня“. Министр труда России Антон Котяков наградил руководителя центра Оксану Воротникову», — сообщается в Telegram.

Ранее URA.RU сообщало, что четыре ямальских проекта молодежных инициатив награждены в номинациях всероссийской премии «Большая перемена». Три из четырех проектов представил Новый Уренгой.

Специалисты ЦЗН Тазовского района
Фото:

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Министерство труда РФ признало центр занятости населения (ЦЗН) Тазовского района ЯНАО лучшим в России среди учреждений, обслуживающих до 50 тысяч человек. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал. Официально». «ЦЗН в Тазовском районе занял первое место в номинации „Лучший центр занятости населения России 2 уровня“. Министр труда России Антон Котяков наградил руководителя центра Оксану Воротникову», — сообщается в Telegram. Ранее URA.RU сообщало, что четыре ямальских проекта молодежных инициатив награждены в номинациях всероссийской премии «Большая перемена». Три из четырех проектов представил Новый Уренгой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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